Війни й торгова напруженість можуть обвалити фондові ринки — МВФ

Війни й торгова напруженість можуть обвалити акції та поставити під загрозу фінансову стабільність, попереджають у МВФ

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Глобальні геополітичні ризики залишаються на підвищеному рівні й можуть спровокувати різке падіння цін на активи, збільшити вартість державних запозичень і загрожувати стабільності фінансової системи. Про це йдеться у блозі Міжнародного валютного фонду на основі квітневого Звіту про глобальну фінансову стабільність.

У звіті зазначається, що події на кшталт воєн, дипломатичної напруженості або терористичних атак здатні порушити міжнародну торгівлю та інвестиції. Це, своєю чергою, впливає на ціни активів, роботу фінансових установ і кредитування бізнесу, що підриває економічну активність.

За підрахунками МВФ, у середньому під час великих геополітичних подій фондові індекси падають на 1% щомісяця, а на ринках, що розвиваються, — на 2,5%. У разі масштабних військових конфліктів, таких як вторгнення РФ в Україну у 2022 році, падіння може сягати 5% на місяць.

Крім того, геополітичні ризики підвищують суверенні ризикові премії. Наприклад, вартість кредитних деривативів, які страхують від дефолту, зростає в середньому на 30 базисних пунктів у розвинених країнах і на 45 — у країнах, що розвиваються.

МВФ також попереджає про ефект "переливу": якщо у військовий конфлікт залучений основний торговий партнер, падіння може сягати 2,5% навіть у країнах, які безпосередньо не беруть участі в події.

Щоб зменшити ризики, МВФ закликає фінансові установи забезпечити достатній рівень капіталу та ліквідності, проводити стрес-тести й аналізувати взаємозв’язки геополітики з фінансовими ринками.