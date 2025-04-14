Войны и торговая напряженность могут обрушить фондовые рынки — МВФ

Войны и торговая напряженность могут обрушить акции и поставить под угрозу финансовую стабильность, предупреждают в МВФ

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Глобальные геополитические риски остаются на повышенном уровне и могут спровоцировать резкое падение цен на активы, увеличить стоимость государственных заимствований и угрожать стабильности финансовой системы. Об этом говорится в блоге Международного валютного фонда на основе апрельского Отчета о глобальной финансовой стабильности.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В отчете отмечается, что события вроде войн, дипломатического напряжения или террористических атак способны нарушить международную торговлю и инвестиции. Это, в свою очередь, влияет на цены активов, работу финансовых учреждений и кредитование бизнеса, что подрывает экономическую активность.

По подсчетам МВФ, в среднем во время крупных геополитических событий фондовые индексы падают на 1% ежемесячно, а на развивающихся рынках — на 2,5%. В случае масштабных военных конфликтов, таких как вторжение РФ в Украину в 2022 году, падение может достигать 5% в месяц.

Кроме того, геополитические риски повышают суверенные рисковые премии. Например, стоимость кредитных деривативов, страхующих от дефолта, растет в среднем на 30 базисных пунктов в развитых странах и на 45 — в развивающихся странах.

МВФ также предупреждает об эффекте "перелива": если в военный конфликт вовлечен основной торговый партнер, падение может достигать 2,5% даже в странах, непосредственно не участвующих в событии.

Чтобы снизить риски, МВФ призывает финансовые учреждения обеспечить достаточный уровень капитала и ликвидности, проводить стресс-тесты и анализировать взаимосвязи геополитики с финансовыми рынками.