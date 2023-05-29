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Влада обговорює розмір мінімалки на 2024 рік. Мінекономіки пропонує збільшити на 14%

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 11:15
Влада обговорює розмір мінімалки на 2024 рік. Мінекономіки пропонує збільшити на 14% - Фото
Фото: depositphotos.com

Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14% – до 7651 грн,  порівнюючи з теперішніми 6700 грн. Про це повідомила Федерація профспілок, посилаючись на перше засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімалки.

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За даними профспілок, заступниця міністра Тетяна Бережна оголосила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Міністерству фінансів:

→ розмір мінімальної заробітної плати – 7651 грн (зараз – 6700 грн);
→ розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки – 3443 грн (зараз – 2893 грн).

За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.

Міністерство фінансів до 19 червня очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз, щоб порахувати необхідні бюджетні видатки для забезпечення запропонованих розмірів мінімалки.

Андрій Водяний
Мінекономікимінімальна зарплатабюджет-2024
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