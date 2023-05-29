Власти обсуждают размер минималки на 2024 год. Минэкономики предлагает увеличить на 14%

Министерство экономики предложило повысить минимальную зарплату в 2024 году на 14% – до 7651 грн по сравнению с нынешними 6700 грн. Об этом сообщила Федерация профсоюзов, ссылаясь на первое заседание совместной рабочей комиссии по подготовке предложений по установлению размера минималки.

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По данным профсоюзов, заместитель министра Татьяна Бережная назвала предложения Минэкономики на 2024 год, предоставленные Министерству финансов:

→ размер минимальной заработной платы – 7651 грн (сейчас – 6700 грн);

→ размер должностного оклада работника І тарифного разряда единой тарифной сетки – 3443 грн (сейчас – 2893 грн).

По информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 года составил 7782 грн.

Министерство финансов до 19 июня ожидает от Министерства экономики уточненный макропрогноз, чтобы подсчитать необходимые бюджетные расходы для обеспечения предложенных размеров минималки.