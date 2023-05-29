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Власти обсуждают размер минималки на 2024 год. Минэкономики предлагает увеличить на 14%

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 11:15
Власти обсуждают размер минималки на 2024 год. Минэкономики предлагает увеличить на 14% - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики предложило повысить минимальную зарплату в 2024 году на 14% – до 7651 грн по сравнению с нынешними 6700 грн. Об этом сообщила Федерация профсоюзов, ссылаясь на первое заседание совместной рабочей комиссии по подготовке предложений по установлению размера минималки.

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По данным профсоюзов, заместитель министра Татьяна Бережная назвала предложения Минэкономики на 2024 год, предоставленные Министерству финансов:

→ размер минимальной заработной платы – 7651 грн (сейчас – 6700 грн);
→ размер должностного оклада работника І тарифного разряда единой тарифной сетки – 3443 грн (сейчас – 2893 грн).

По информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 года составил 7782 грн.

Министерство финансов до 19 июня ожидает от Министерства экономики уточненный макропрогноз, чтобы подсчитать необходимые бюджетные расходы для обеспечения предложенных размеров минималки.

Андрей Водяный
минимальная зарплатаминэкономикибюджет-2024
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