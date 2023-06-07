Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

Світовий банк погіршив до 2% прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році. У січневому прогнозі банк очікував на зростання української економіки на рівні 3,3%, йдеться у звіті Global Economic Prospects.

Погіршення прогнозу спричинене економічними наслідками російських ракетних та дронових атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвертому кварталі 2022 року.

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Виїзд за кордон великої кількості працездатного населення є ще одним фактором, що впливає на уповільнення зростання української економіки у 2023 році, зазначено у звіті.

У Світовому банку вважають, що державні фінанси залишаться під тиском, попри офіційну зовнішню підтримку, включно з нещодавно узгодженим фінансуванням МВФ у розмірі $15,6 млрд у межах механізму розширеного фінансування.

Банк оцінює витрати на реконструкцію та відновлення України у 2,6 раза вище за рівень ВВП країни за 2022 рік.

26 січня 2023 року Нацбанк покращив оцінку падіння ВВП за минулий рік та погіршив прогноз на 2023 рік.

17 травня ООН прогнозувала, що на світову економіку чекає тривалий період низького зростання.

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