RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 16:42
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2023 рік - Фото
Фото: ЕРА

Світовий банк погіршив до 2% прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році. У січневому прогнозі банк очікував на зростання української економіки на рівні 3,3%, йдеться у звіті Global Economic Prospects.

Погіршення прогнозу спричинене економічними наслідками російських ракетних та дронових атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвертому кварталі 2022 року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Виїзд за кордон великої кількості працездатного населення є ще одним фактором, що впливає на уповільнення зростання української економіки у 2023 році, зазначено у звіті.

У Світовому банку вважають, що державні фінанси залишаться під тиском, попри офіційну зовнішню підтримку, включно з нещодавно узгодженим фінансуванням МВФ у розмірі $15,6 млрд у межах механізму розширеного фінансування.

Банк оцінює витрати на реконструкцію та відновлення України у 2,6 раза вище за рівень ВВП країни за 2022 рік.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті
Роман Бриль
Світовий банкВВП Україниекономічне зростанняпрогноз ввп
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 