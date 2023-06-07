Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2023 рік
Світовий банк погіршив до 2% прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році. У січневому прогнозі банк очікував на зростання української економіки на рівні 3,3%, йдеться у звіті Global Economic Prospects.
Погіршення прогнозу спричинене економічними наслідками російських ракетних та дронових атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвертому кварталі 2022 року.
Виїзд за кордон великої кількості працездатного населення є ще одним фактором, що впливає на уповільнення зростання української економіки у 2023 році, зазначено у звіті.
У Світовому банку вважають, що державні фінанси залишаться під тиском, попри офіційну зовнішню підтримку, включно з нещодавно узгодженим фінансуванням МВФ у розмірі $15,6 млрд у межах механізму розширеного фінансування.
Банк оцінює витрати на реконструкцію та відновлення України у 2,6 раза вище за рівень ВВП країни за 2022 рік.
- 26 січня 2023 року Нацбанк покращив оцінку падіння ВВП за минулий рік та погіршив прогноз на 2023 рік.
- 17 травня ООН прогнозувала, що на світову економіку чекає тривалий період низького зростання.
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