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Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2023 год

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 16:42
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2023 год - Фото
Фото: ЕРА

Всемирный банк ухудшил до 2% прогноз роста реального ВВП Украины в 2023 году. В январском прогнозе банк ожидал роста украинской экономики на уровне 3,3%, говорится в отчете Global Economic Prospects.   

Ухудшение прогноза вызвано экономическими последствиями российских ракетных и дроновых атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четвертом квартале 2022 года. 

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Выезд за границу большого количества трудоспособного населения является еще одним фактором, влияющим на замедление роста украинской экономики в 2023 году, говорится в отчете. 

Во Всемирном банке считают, что государственные финансы останутся под давлением, несмотря на официальную внешнюю поддержку, включая недавно согласованное финансирование МВФ в размере $15,6 млрд в рамках механизма расширенного финансирования. 

Банк оценивает затраты на реконструкцию и восстановление Украины в 2,6 раза выше уровня ВВП страны за 2022 год. 

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Роман Брыль
Всемирный банкэкономический ростввп украиныпрогноз ВВП
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