Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2023 год

Всемирный банк ухудшил до 2% прогноз роста реального ВВП Украины в 2023 году. В январском прогнозе банк ожидал роста украинской экономики на уровне 3,3%, говорится в отчете Global Economic Prospects.

Ухудшение прогноза вызвано экономическими последствиями российских ракетных и дроновых атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четвертом квартале 2022 года.

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Выезд за границу большого количества трудоспособного населения является еще одним фактором, влияющим на замедление роста украинской экономики в 2023 году, говорится в отчете.

Во Всемирном банке считают, что государственные финансы останутся под давлением, несмотря на официальную внешнюю поддержку, включая недавно согласованное финансирование МВФ в размере $15,6 млрд в рамках механизма расширенного финансирования.

Банк оценивает затраты на реконструкцию и восстановление Украины в 2,6 раза выше уровня ВВП страны за 2022 год.

26 января 2023 года Нацбанк улучшил оценку падения ВВП за прошлый год и ухудшил прогноз на 2023 год.

17 мая ООН прогнозировала, что мировую экономику ждет длительный период низкого роста.

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