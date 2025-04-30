Всіх митників раз на три роки будуть перевіряти на доброчесність
Всі посадові особи митних органів підлягатимуть перевірці на доброчесність раз на три роки, згідно з рішенням Кабінету міністрів від 29 квітня.
Додатково, негайна перевірка проводитиметься у випадку отримання інформації про можливі факти корупційних правопорушень від органів державної/місцевої влади, зокрема правоохоронних органів.
Ухвалена постанова, яку розробило Міністерство фінансів, визначає механізм проведення перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.
Перевірки проводитимуться уповноваженим підрозділом із питань запобігання та виявлення корупції митних органів.
У разі виявлення ознак недоброчесності, матеріали направлятимуться до спеціального уповноваженого органу у сфері протидії корупції.
Крім періодичних перевірок, посадові особи митних органів повинні щорічно подавати декларацію доброчесності до 1 квітня або протягом 10 робочих днів після призначення на посаду.
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