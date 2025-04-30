Всех таможенников раз в три года будут проверять на добропорядочность

Кабмин утвердил порядок проведения проверки на добропорядочность и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов

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Все должностные лица таможенных органов будут подлежать проверке на добропорядочность раз в три года, согласно решению Кабинета министров от 29 апреля.

Дополнительно, немедленная проверка будет проводиться в случае получения информации о возможных фактах коррупционных правонарушений от органов государственной/местной власти, в частности правоохранительных органов.

Принятое постановление, разработанное Министерством финансов, определяет механизм проведения проверки на добропорядочность и мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов.

Проверки будут проводиться уполномоченным подразделением по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов.

В случае выявления признаков недобропорядочности, материалы будут направляться в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции.

Кроме периодических проверок, должностные лица таможенных органов должны ежегодно подавать декларацию добропорядочности до 1 апреля или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность.