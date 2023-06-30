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ВВП на $1 трлн: Кабмін має намір змінити економічну модель України

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 17:59
ВВП на $1 трлн: Кабмін має намір змінити економічну модель України - Фото
Фото: пресслужба Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує нової економічної моделі, яка дозволить збільшити ВВП країни до $1 трлн за 10 років.

Комплексну стратегію нової економіки України розробить та представить Міністерство економіки. Провідними у цій економічній моделі будуть приватний капітал та підприємці.

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Роль держави в економіці буде кардинально зменшена, буде продовжена приватизація та завершена реформа корпоративного управління, проведена радикальна дерегуляція, оцифровані всі послуги та сервіси для бізнесу.

"У центрі має бути не просто цифра ВВП. Нові робочі місця та нові бізнеси – це показники, за якими буде проведено оцінку роботи", – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Він додав, що один із ключових елементів нової моделі – ставка на перероблення: "Не експорт сировини, а експорт готової продукції. Включення України до європейських та глобальних ланцюжків виробництва".

Також передбачається, що в межах створення цифрової держави урядовий апарат не існуватиме у його сьогоднішньому вигляді, а його замінить Центр уряду.

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Роман Бриль
кабмінВВП Українистратегіяекономічна модель України
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