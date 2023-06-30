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ВВП на $1 трлн: Кабмин намерен менять экономическую модель Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 17:59
ВВП на $1 трлн: Кабмин намерен менять экономическую модель Украины - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается в новой экономической модели, которая позволит увеличить ВВП страны до $1 трлн за 10 лет.   

Комплексную стратегию новой экономики Украины разработает и представит Министерство экономики. Ведущими в этой экономической модели будут частный капитал и предприниматели. 

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Роль государства в экономике будет кардинально уменьшена, будет продолжена приватизация и завершена реформа корпоративного управления, проведена радикальная дерегуляция, оцифрованы все услуги и сервисы для бизнеса. 

"В центре должна быть не просто цифра ВВП. Новые рабочие места и новые бизнесы – это показатели, по которым будет проведена оценка работы", — сказал Шмыгаль на заседании правительства.  

Он добавил, что один из ключевых элементов новой модели – ставка на переработку: "Не экспорт сырья, а экспорт готовой продукции. Включение Украины в европейские и глобальные цепочки производства". 

Также предполагается, что в рамках создания цифрового государства правительственный аппарат не будет существовать в его сегодняшнем виде, а его заменит Центр правительства.  

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Роман Брыль
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