Вже маргінальний ринок: у Німеччини вперше виник торговий профіцит з Росією

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Після припинення імпорту російських енергоносіїв у Німеччини виник профіцит у двосторонній торгівлі з РФ, чого раніше ніколи не було. Про це пише DW з посиланням на підсумкові дані за 2023 рік Федерального статистичного відомства (Destatis).

Росія тепер посідає 20-те місце серед найбільших торгових партнерів Німеччини (не включаючи країни ЄС). До початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ входила до п'ятірки найважливіших ринків збуту німецької продукції.

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За даними Destatis, німецькі постачання до РФ склали у грудні 2023 року 600 млн євро і знизилися порівняно з груднем 2022 року на 32,3%. Навіть далека Австралія, яка ніколи не була пріоритетним експортним ринком для німецького бізнесу, придбала в Німеччині за місяць продукцію на 1 млрд євро, зазначають у DW.

З опублікованих раніше (8 січня) даних Destatis також випливає, що імпорт до Німеччини з Росії впав з січня до листопаду минулого року в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року на 90% і склав за 11 місяців 3,5 млрд євро, що менше ніж 0,3% сумарного німецького імпорту.

Сумарний експорт Німеччини до держав ЄС і до третіх країн досяг у січні-листопаді 2023 року 1,43 трлн євро, з них постачання до Росії становило менше ніж 0,6% від цього обсягу.

Тому для німецької економіки загалом російський ринок збуту став фактично маргінальним, зазначають автори матеріалу.

До Росії продовжують надходити товари, які не потрапили під санкції, деяких німецьких компаній. Це насамперед ліки — медикаменти стали головною статтею німецького експорту до РФ — і харчові продукти.

В економіці Німеччини розпочалася рецесія після двох кварталів скорочення ВВП.

2 січня 2024 року одна з найбільших фармацевтичних компаній Німеччини оголосила про вихід із Росії.

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