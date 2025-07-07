ЄБРР анонсував потужний пакет підтримки для України на конференції в Римі

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Європейський банк реконструкції й розвитку анонсував масштабний пакет проєктів на Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі 10-11 липня. Про це повідомляється в заяві банку.

ЄБРР оголосить про створення фонду Ukraine FIRST, який буде працювати над єдиним портфелем проєктів відновлення України. Європейський інвестиційний банк адмініструватиме паралельний фонд з такою ж назвою.

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Банк підпише нові енергетичні проєкти, зосереджені на розподіленій генерації та відновлюваних джерелах енергії, і розділить ризики з банками-партнерами, що дозволить надати до 900 мільйонів євро нових субкредитів компаніям критичних галузей в сільському господарстві, промисловості, фармацевтиці, логістиці, енергетиці.

Буде підписаний меморандум про взаєморозуміння про створення нової фондової біржі.

Разом з Міністерством економіки ЄБРР запустить Хартію стійкості людського капіталу, спрямовану на зміцнення робочої сили через навчання та підтримку ветеранів.

Також банк збирається підтримати розробку Балахівського родовища графіту в Україні, визначеного Європейською комісією як стратегічне.

"Цей рік не був легким для України. Ще кілька місяців тому ми сподівалися, що ця конференція з відновлення відбудеться після завершення війни, але ми ще не досягли цієї мети", – сказала президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Проте ми прибуваємо до Риму, маючи значний прогрес у наших проєктах та спільних ініціативах з партнерами. Кожна інвестиція, яку ми робимо зараз – від енергетики до логістики і людського капіталу – зменшує вартість і складність майбутньої реконструкції. Наш підхід полягає в інвестуванні у стійкість, а не просто у відновлення", – додала вона.