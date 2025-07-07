ЕБРР анонсировал мощный пакет поддержки для Украины на конференции в Риме

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Европейский банк реконструкции и развития анонсировал масштабный пакет проектов на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля. Об этом сообщается в заявлении банка.

ЕБРР объявит о создании фонда Ukraine FIRST, который будет работать над единым портфелем проектов восстановления Украины. Европейский инвестиционный банк будет администрировать параллельный фонд с тем же названием.

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Банк подпишет новые энергетические проекты, ориентированные на распределенную генерацию и возобновляемые источники энергии, и разделит риски с банками-партнерами, что позволит предоставить до 900 миллионов евро новых субкредитов компаниям критических отраслей в сельском хозяйстве, промышленности, фармацевтике, логистике и энергетике.

Будет подписан меморандум о взаимопонимании для создания новой фондовой биржи.

Вместе с Министерством экономики ЕБРР запустит Хартию устойчивости человеческого капитала, направленную на укрепление рабочей силы посредством обучения и поддержки ветеранов.

Банк также намерен поддержать разработку Балаховского месторождения графита в Украине, которое Европейская комиссия определила как стратегически важное.

"Этот год был непростым для Украины. Еще несколько месяцев назад мы надеялись, что эта конференция по восстановлению состоится после окончания войны, но мы пока не достигли этой цели", – заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Однако мы прибываем в Рим, имея значительный прогресс в наших проектах и совместных инициативах с партнерами. Каждая инвестиция, которую мы делаем сейчас – от энергетики до логистики и человеческого капитала – снижает стоимость и сложность будущей реконструкции. Наш подход заключается в инвестировании в устойчивость, а не просто в восстановление", – добавила она.