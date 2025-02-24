Украина обсуждает создание биржевого холдинга с участием ЕБРР

Национальный депозитарий Украины и Расчетный центр могут объединить в холдинг с новой биржей, созданной ЕБРР с партнером

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ищет стратегического партнера по созданию в Украине биржевого холдинга. Об этом рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов в интервью Интерфакс-Украина.

Планируется, что государство передаст в холдинг доли в Национальном депозитарии Украины и Расчетном центре, Национальный банк передаст учет ОВГЗ в Национальный депозитарий, а ЕБРР со своим партнером создадут биржу.

"Это пока первое сближение, мы будем это прорабатывать. Мы понимаем, что, возможно, лучшая модель – когда все это на базе бизнеса, то есть нет государства. Но потому, что это, очевидно, не сверхприбыльная тема, государство должно дать этот толчок", — сказал Магомедов.

Вопрос контрольного пакета – кому будет принадлежать, каков будет его размер (75%+1 или 50%+1) – еще не обсуждается.

Магомедов добавил, что создать новую биржу для холдинга будет проще, чем привлечь туда существующие частные – ПФТС и Перспективу.

"Этот вопрос больше для партнеров – если их устроит, я "за" и комиссия "за", но на мой взгляд, гораздо легче создать новую биржу", — сказал он.

Товарные биржи не будут входить в холдинг, потому что у государства нет активов для вклада в товарную составляющую. При этом, по мнению главы НКЦБФР, если бы холдинг занимался и товарным рынком, то выход на безубыточность был бы быстрее.