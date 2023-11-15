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ЄБРР заради інвестицій в Україну втретє у своїй історії збільшив капітал

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 14:58
ЄБРР заради інвестицій в Україну втретє у своїй історії збільшив капітал - Фото
ЄБРР (Фото: пресслужба ЄБРР)

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) рекомендувала керуючим Банку затвердити оплачене збільшення капіталу на €4 млрд з метою забезпечення значного та стабільного обсягу інвестицій в Україні, йдеться у пресрелізі установи.

Це є першим кроком для збільшення акціонерного капіталу ЄБРР, який наразі становить €30 млрд. Остаточно його мають ухвалити до кінця 2023 року.

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"Сьогоднішнє рішення відповідає розумінню керуючих, що підтримка України після повномасштабного вторгнення Росії має бути найвищим пріоритетом для Банку зараз і в майбутньому, але при цьому ЄБРР також повинен мати можливість продовжувати працювати над реалізацією своїх стратегічних пріоритетів в інших країнах операцій", – йдеться у повідомленні.

Це стане третім збільшенням капіталу в історії ЄБРР. Попередні два збільшення відбулися у 1996-му та 2010 роках.

Передбачається, що рішення про збільшення набере чинності наприкінці 2024 року, тоді як перші платежі почнуть надходити у 2025 році.

Згідно з пропозицією, поданою на розгляд керуючим, додатковий капітал дасть змогу ЄБРР продовжувати інвестиції в Україні під час війни на рівні €1,5 млрд на рік та збільшити річний обсяг інвестицій у країні до €3 млрд у майбутньому.

Цей обсяг буде вдвічі більшим, ніж під час війни, і втричі більшим, ніж у середньому до війни. Завдяки надходженню додаткового капіталу також зникне потреба у систематичному розподілі ризиків з акціонерами та донорами через гарантії та гранти.

ЄБРР – найбільший інституційний інвестор України.

У 2022 році він надав Україні 1,7 млрд євро та залучив ще 200 млн євро від банків партнерів. Основну увагу банку на час війни зосереджено на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні критичної інфраструктури, наданні фінансування торгівлі та підтримці приватного сектору. За останні 30 років банк інвестував понад €18 млрд у більш ніж 500 проєктів.

Наталія Софієнко
ЄБРРінвестиції в Україну
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