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ЕБРР ради инвестиций в Украину в третий раз в своей истории увеличил капитал

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 14:58
ЕБРР ради инвестиций в Украину в третий раз в своей истории увеличил капитал - Фото
ЕБРР (Фото: пресс-служба ЕБРР)

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) рекомендовал управляющим Банка утвердить оплаченное увеличение капитала на €4 млрд с целью обеспечения значительного и стабильного объема инвестиций в Украине, говорится в пресс-релизе учреждения.

Это первый шаг для увеличения акционерного капитала ЕБРР, который сейчас составляет €30 млрд. Окончательно его должны принять до конца 2023 года.

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"Сегодняшнее решение соответствует пониманию управляющих, что поддержка Украины после полномасштабного вторжения России должна быть самым высоким приоритетом для Банка сейчас и в будущем, но при этом ЕБРР также должен иметь возможность продолжать работать над реализацией своих стратегических приоритетов в других странах операций", – говорится в сообщении.

Это станет третьим увеличением капитала в истории ЕБРР. Предыдущие два увеличения произошли в 1996-м и 2010 годах.

Предполагается, что решение об увеличении вступит в силу в конце 2024 года, в то время как первые платежи начнут поступать в 2025 году.

Согласно предложению, поданному на рассмотрение управляющим, дополнительный капитал позволит ЕБРР продолжать инвестиции в Украине во время войны на уровне €1,5 млрд в год и увеличить годовой объем инвестиций в стране до €3 млрд в будущем.

Этот объем будет вдвое больше, чем во время войны, и втрое больше, чем в среднем до войны. Благодаря поступлению дополнительного капитала исчезнет потребность в систематическом распределении рисков с акционерами и донорами через гарантии и гранты.

ЕБРР – крупнейший институциональный инвестор Украины.

В 2022 году он предоставил Украине 1,7 млрд евро и привлек еще 200 млн евро от банков партнеров. Основное внимание банка во время войны сосредоточено на поддержке энергетической и продовольственной безопасности, восстановлении критической инфраструктуры, предоставлении финансирования торговли и поддержке частного сектора. За последние 30 лет банк инвестировал более €18 млрд в более 500 проектов.

Наталия Софиенко
ЕБРРинвестиции в Украину
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