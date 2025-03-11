ЄС підтримає український бізнес на 1,6 млрд євро: відкрито конкурс заявок

Нове фінансування для українського бізнесу буде доступне у другій половині цього року

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Керівна рада інвестиційного механізму Євросоюзу Ukraine Investment Framework оголосила конкурс заявок для операцій з опосередкованого кредитування мікро-, малих та середніх підприємств в Україні через банки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загальна максимальна сума конкурсу становить 1,6 млрд євро, з яких 1,4 млрд євро у вигляді кредитних гарантій та ще 200 млн євро – гранти та технічна допомога.

Програма допомагає малому та середньому бізнесу отримати фінансування, зменшуючи ризики для банків. Підприємці можуть отримати кредити з меншими вимогами до застави.

Основні умови конкурсу:

Щонайменше 50% фінансування — для бізнесів у постраждалих регіонах, компаній ВПО, ветеранів чи тих, хто наймає людей із цих груп.

Щонайменше 75% фінансування передбачено для МСП та 25% для МСП+.

Додаткова підтримка – для підприємств, які займаються розмінуванням.

Щонайменше 50% коштів – на капітальні інвестиції.

Що більше фінансування підтримки вразливих категорій, то вище рівень гарантійного покриття може отримати банк.

До 60% грантів передбачено на бізнес-проєкти, що поєднують модернізацію виробництва, енергетичну безпеку та підтримку підприємств, що постраждали від війни.

Детальна інформація про умови участі — тут.

У межах оголошеного конкурсу міжнародні фінансові організації (МФО) формують свої пропозиції на подання фінансування. Після цього їх буде затверджено Єврокомісією та урядом України. Очікується, що нове фінансування для українського бізнесу буде доступне у другій половині цього року.

Наразі бізнеси можуть звертатися до банків-партнерів, щоб подати заявку на фінансування, яке стане можливим після затвердження поданих ініціатив. На сьогодні вже понад 15 банків-партнерів працюють у рамках UIF, зокрема — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк та Банк Львів. Список банків може розширюватись.

Довідка Ukraine Investment Framework (UIF) – це інвестиційний механізм, створений для підтримки економічного оновлення та модернізації України. Його загальний бюджет становить 9,3 млрд євро. Основною метою програми є мобілізація інвестицій в українську економіку для відновлення, реконструкції та модернізації країни. У вересні 2024 року Європейська комісія оголосила перший конкурс заявок у рамках Ukraine Investment Framework з метою залучення інвестицій у її відновлення та розвиток. Ukraine Investment Framework (UIF) – це інвестиційний механізм, створений для підтримки економічного оновлення та модернізації України. Його загальний бюджет становить 9,3 млрд євро. Основною метою програми є мобілізація інвестицій в українську економіку для відновлення, реконструкції та модернізації країни. У вересні 2024 року Європейська комісія оголосила перший конкурс заявок у рамках Ukraine Investment Framework з метою залучення інвестицій у її відновлення та розвиток.