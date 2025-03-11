ЕС поддержит украинский бизнес на 1,6 млрд евро: открыт конкурс заявок
Управляющий совет инвестиционного механизма Евросоюза Ukraine Investment Framework объявил конкурс заявок для операций по опосредованному кредитованию микро-, малых и средних предприятий в Украине через банки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Общая максимальная сумма конкурса составляет 1,6 млрд евро, из которых 1,4 млрд евро в виде кредитных гарантий и еще 200 млн евро – гранты и техническая помощь.
Программа помогает малому и среднему бизнесу получить финансирование, уменьшая риски для банков. Предприниматели могут получить кредиты с меньшими требованиями к залогу.
Основные условия конкурса:
- Как минимум 50% финансирования — для бизнесов в пострадавших регионах, компаний ВПЛ, ветеранов или тех, кто нанимает людей из этих групп.
- Как минимум 75% финансирования предусмотрено для МСП и 25% для МСП+.
- Дополнительная поддержка – для предприятий, занимающихся разминированием.
- Как минимум 50% средств — на капитальные инвестиции.
- Чем большее финансирование для поддержки уязвимых категорий, тем выше уровень гарантийного покрытия может получить банк.
- До 60% грантов предусмотрено на бизнес-проекты, объединяющие модернизацию производства, энергетическую безопасность и поддержку предприятий, пострадавших от войны.
Подробная информация об условиях участия — тут.
В рамках объявленного конкурса международные финансовые организации (МФО) формируют свои предложения для подачи на финансирование. После этого они будут утверждены Еврокомиссией и правительством Украины. Ожидается, что новое финансирование для украинского бизнеса будет доступно во второй половине этого года.
Бизнесы уже могут обращаться к банкам-партнерам, чтобы подать заявку на финансирование, которое станет возможно после утверждения поданных инициатив. На сегодня уже более 15 банков-партнеров работают в рамках UIF, в частности — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк и Банк Львов. Список банков может расширяться.
- 6 марта 2025 года Еврокомиссия и ЕИБ подписали гарантии на 2 млрд евро на восстановление Украины.