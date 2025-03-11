ЕС поддержит украинский бизнес на 1,6 млрд евро: открыт конкурс заявок

Новое финансирование для украинского бизнеса будет доступно во второй половине этого года

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Управляющий совет инвестиционного механизма Евросоюза Ukraine Investment Framework объявил конкурс заявок для операций по опосредованному кредитованию микро-, малых и средних предприятий в Украине через банки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Общая максимальная сумма конкурса составляет 1,6 млрд евро, из которых 1,4 млрд евро в виде кредитных гарантий и еще 200 млн евро – гранты и техническая помощь.

Программа помогает малому и среднему бизнесу получить финансирование, уменьшая риски для банков. Предприниматели могут получить кредиты с меньшими требованиями к залогу.

Основные условия конкурса:

Как минимум 50% финансирования — для бизнесов в пострадавших регионах, компаний ВПЛ, ветеранов или тех, кто нанимает людей из этих групп.

Как минимум 75% финансирования предусмотрено для МСП и 25% для МСП+.

Дополнительная поддержка – для предприятий, занимающихся разминированием.

Как минимум 50% средств — на капитальные инвестиции.

Чем большее финансирование для поддержки уязвимых категорий, тем выше уровень гарантийного покрытия может получить банк.

До 60% грантов предусмотрено на бизнес-проекты, объединяющие модернизацию производства, энергетическую безопасность и поддержку предприятий, пострадавших от войны.

Подробная информация об условиях участия — тут.

В рамках объявленного конкурса международные финансовые организации (МФО) формируют свои предложения для подачи на финансирование. После этого они будут утверждены Еврокомиссией и правительством Украины. Ожидается, что новое финансирование для украинского бизнеса будет доступно во второй половине этого года.

Бизнесы уже могут обращаться к банкам-партнерам, чтобы подать заявку на финансирование, которое станет возможно после утверждения поданных инициатив. На сегодня уже более 15 банков-партнеров работают в рамках UIF, в частности — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Кредобанк и Банк Львов. Список банков может расширяться.

Справка Ukraine Investment Framework (UIF) – это инвестиционный механизм, созданный для поддержки экономического обновления и модернизации Украины. Его общий бюджет составляет 9,3 млрд евро. Основная цель программы – мобилизовать инвестиции в украинскую экономику для восстановления, реконструкции и модернизации страны. В сентябре 2024 года Европейская комиссия объявила первый конкурс заявок в рамках Ukraine Investment Framework с целью привлечения инвестиций в ее восстановление и развитие. Ukraine Investment Framework (UIF) – это инвестиционный механизм, созданный для поддержки экономического обновления и модернизации Украины. Его общий бюджет составляет 9,3 млрд евро. Основная цель программы – мобилизовать инвестиции в украинскую экономику для восстановления, реконструкции и модернизации страны. В сентябре 2024 года Европейская комиссия объявила первый конкурс заявок в рамках Ukraine Investment Framework с целью привлечения инвестиций в ее восстановление и развитие.