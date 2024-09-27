ЄС запускає нову платіжну систему Wero, щоб зменшити залежність від Visa та Mastercard

ЄС запускає платформу Wero для миттєвих платежів між країнами, щоб зменшити залежність від Visa та Mastercard

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Європейський Союз прагне скоротити свою залежність від американських платіжних гігантів Visa та Mastercard, запустивши нову платформу під назвою Wero. Ініціативу підтримують 16 найбільших банків і платіжних операторів, таких як BNP Paribas, Deutsche Bank та Worldline, інформує Bloomberg.

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Мета проєкту — створити європейську альтернативу, яка дасть змогу клієнтам здійснювати миттєві транзакції без використання міжнародних платіжних систем. Платформа Wero дозволить, наприклад, німецьким споживачам оплачувати рахунки у французьких готелях безпосередньо зі свого банківського рахунку.

Ця ініціатива може призвести до значних втрат для Visa та Mastercard, які отримують мільярди доларів комісійних із європейських торговців. Проте запуск Wero має також геополітичний контекст: Європа прагне посилити свій контроль над критичними фінансовими інфраструктурами після відключення Росії від глобальних платіжних мереж через санкції.

Керівник European Payments Initiative (EPI) Мартіна Ваймерт зазначає, що нова система має на меті надати європейським споживачам і компаніям можливість обирати локальні платіжні рішення замість американських.

"Ми хочемо створити європейську альтернативу, яка відповідатиме нашим потребам і забезпечить незалежність у ключових секторах", — наголосила Ваймерт.

Попри це, Wero ще доведеться пройти довгий шлях, аби досягти масштабів Visa та Mastercard, які щороку обробляють транзакції на трильйони доларів. Тепер проєкт планує впровадити оплату в онлайн-магазинах та підтримку розрахунків у фізичних точках продажу по всій Європі.

Нові платіжні рішення, такі як Wero, стають частиною ширшої тенденції децентралізації фінансових послуг у світі. Різні країни, включно з Бразилією, Індією та Китаєм, також створюють власні системи для зменшення залежності від міжнародних платіжних операторів.