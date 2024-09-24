Мін'юст США готує позов проти Visa, акції компанії знизились

Мін'юст США подасть до суду на Visa через монополізацію ринку дебетових карток

Фото: depositphotos.com

Міністерство юстиції США готується подати антимонопольний позов проти компанії Visa, звинувачуючи її в антиконкурентній поведінці. Про це повідомляє газета Financial Times.

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Федеральні прокурори планують подати позов у вівторок, як повідомила особа, обізнана із ситуацією. Цей крок є результатом багаторічного розслідування Міністерства юстиції щодо бізнес-практик Visa.

У 2021 році компанія Visa в офіційному звіті зазначила, що антимонопольне управління Міністерства юстиції звернулося за інформацією про можливі порушення антимонопольного законодавства, яке забороняє антиконкурентні угоди та монополістичну поведінку. Розслідування зосередилося на бізнесі дебетових карток Visa в США, а також на конкуренції з іншими платіжними системами.

Минулого року Visa повідомила, що федеральні прокурори запросили додаткові документи в рамках цього розслідування. Компанія підкреслила, що співпрацює з Міністерством юстиції та запевнила, що її "практики у сфері дебетових карток у США відповідають чинному законодавству".

Акції Visa впали майже на 2% після завершення торгів.

Наразі неясно, чи стануть об'єктом уваги Міністерства юстиції ті сфери діяльності, які Visa раніше розкривала.

Антимонопольні органи також зосередилися на конкурентних компаніях Visa. Минулого року Mastercard уклала угоду з Федеральною торговою комісією США для врегулювання звинувачень у тому, що вона незаконно змушувала продавців використовувати свою платіжну мережу для обробки дебетових платежів.