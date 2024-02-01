Visa дозволила виводити криптовалюту на дебетові картки у 145 країнах

Конвертувати свої криптовалютні активи в місцеві паперові валюти можна буде за 30 хвилин або й швидше

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Одна із найбільших світових платіжних систем Visa дозволила виводити криптовалюту на дебетові картки. Це стало можливим у співпраці із Transak, провідним постачальником платіжної інфраструктури для криптовалют і NFT, йдеться на його сайті.

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Користувачі Visa в понад 145 країнах зможуть конвертувати свої криптовалютні активи в місцеві паперові валюти. Для виведення коштів потрібно буде скористатися Visa Direct.

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"Надаючи змогу зняти кошти з картки в режимі реального часу через Visa Direct, Transak [...] спрощує конвертацію криптовалютних балансів у фіатні гроші, які можна витратити більш ніж у 130 млн торгових точок, де працює Visa", – сказала керівниця відділу Visa Direct у Північній Америці Янілса Гонсалес-Оре.

Це означає, що гроші можна переказати за 30 хвилин або й швидше, що є суттєвою перевагою перед традиційними банківськими методами, які можуть тривати кілька днів.

Особливо це пришвидшить конвертацію та переказ коштів за кордон.

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Transak підтримує більш як 40 криптовалют, а також має присутність у понад 350 криптовалютних гаманцях Web3 та іграх, таких як MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Ledger, Splinterlands і Decentraland.