Visa дозволила виводити криптовалюту на дебетові картки у 145 країнах
Одна із найбільших світових платіжних систем Visa дозволила виводити криптовалюту на дебетові картки. Це стало можливим у співпраці із Transak, провідним постачальником платіжної інфраструктури для криптовалют і NFT, йдеться на його сайті.
Користувачі Visa в понад 145 країнах зможуть конвертувати свої криптовалютні активи в місцеві паперові валюти. Для виведення коштів потрібно буде скористатися Visa Direct.
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Це означає, що гроші можна переказати за 30 хвилин або й швидше, що є суттєвою перевагою перед традиційними банківськими методами, які можуть тривати кілька днів.
Особливо це пришвидшить конвертацію та переказ коштів за кордон.
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Transak підтримує більш як 40 криптовалют, а також має присутність у понад 350 криптовалютних гаманцях Web3 та іграх, таких як MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Ledger, Splinterlands і Decentraland.
- Криптовалюти мають високу волатильність і можуть як різко дорожчати, так і стрімко дешевшати. Наприклад, у серпні 2023 року вони за одну ніч обвалилися на 10% і більше після публікації у Wall Street Journal про те, що SpaceX Ілона Маска скоротила свої запаси біткоїна на $373 млн, які компанія придбала у 2021-2022 роках.
- Абсолютна більшість людей, які купували біткоїни, втратили на цьому гроші, свідчить дослідження Банку міжнародних розрахунків (BIS). Серед них – навіть син голови Європейського центробанку Крістін Лагард.