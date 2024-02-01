Visa позволила выводить криптовалюту на дебетовые карты в 145 странах
Одна из крупнейших мировых платежных систем Visa позволила выводить криптовалюту на дебетовые карты. Это стало возможным в сотрудничестве с Transak, ведущим поставщиком платежной инфраструктуры для криптовалют и NFT, говорится на сайте Transak.
Пользователи Visa в более чем 145 странах смогут конвертировать свои криптовалютные активы в местные бумажные валюты. Для вывода средств нужно будет пользоваться Visa Direct.
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Это означает, что деньги можно перевести за 30 минут или быстрее, что является существенным преимуществом перед традиционными банковскими методами, которые могут длиться несколько дней.
Особенно это ускорит конвертацию и перевод средств за границу.
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Transak поддерживает более 40 криптовалют, а также присутствует более чем в 350 криптовалютных кошельках Web3 и играх, таких как MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, Ledger, Splinterlands и Decentraland.
- Криптовалюты имеют высокую волатильность и могут как резко дорожать, так и стремительно дешеветь. К примеру, в августе 2023 года они за одну ночь обвалились на 10% и более после публикации в Wall Street Journal о том, что SpaceX Илона Маска сократила свои запасы биткоина на $373 млн, которые компания приобрела в 2021-2022 годах.
- Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS). Среди них – даже сын главы Европейского центробанка Кристин Лагард.