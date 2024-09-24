Минюст США готовит иск против Visa, акции компании снизились

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Министерство юстиции США готовится подать антимонопольный иск против компании Visa, обвиняя ее в антиконкурентном поведении. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Федеральные прокуроры планируют подать иск во вторник, как сообщило лицо, осведомленное с ситуацией. Этот шаг является результатом многолетнего расследования Министерства юстиции по бизнес-практикам Visa.

В 2021 году компания Visa в официальном отчете отметила, что антимонопольное управление Министерства юстиции обратилось за информацией о возможных нарушениях антимонопольного законодательства, запрещающего антиконкурентные соглашения и монополистическое поведение. Расследование сосредоточилось на бизнесе дебетовых карт Visa в США, а также конкуренции с другими платежными системами.

В прошлом году Visa сообщила, что федеральные прокуроры потребовали дополнительные документы в рамках этого расследования. Компания подчеркнула, что сотрудничает с Министерством юстиции, и заверила, что ее "практики в сфере дебетовых карт в США соответствуют действующему законодательству".

Акции Visa упали почти на 2% после завершения торгов.

Неясно, станут ли объектом внимания Министерства юстиции те сферы деятельности, которые Visa ранее раскрывала.

Антимонопольные органы также сосредоточились на конкурентных компаниях Visa. В прошлом году Mastercard заключила соглашение с Федеральной торговой комиссией США по урегулированию обвинений в том, что она незаконно заставляла продавцов использовать свою платежную сеть для обработки дебетовых платежей.