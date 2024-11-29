Євробарометр: фінансову допомогу Україні підтримують 68% європейців, закупівлю зброї – 58%
Більшість громадян Євросоюзу – 68% – згодні з наданням фінансової підтримки Україні, а 58% згодні з фінансуванням ЄС закупівлі та постачання військової техніки в Україну. Про це свідчать дані опитування Євробарометра, результати якого оприлюднила Єврокомісія.
Шість із десяти європейців схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Майже дев'ять із десяти європейців (87%) згодні з наданням гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни.
71% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та окремих осіб.
Війна в Україні, як і раніше, вважається найважливішою проблемою на рівні ЄС (31%). За нею слідують імміграція з 28% та міжнародна ситуація з 22%. Водночас 76% респондентів погоджуються з тим, що вторгнення Росії в Україну становить загрозу безпеці ЄС.
- У грудні 2023 року опитування Євробарометру показало, що фінансову підтримку Україні схвалюють 72% громадян Євросоюзу, фінансування ЄС закупівель і постачання військової техніки в Україну – 60%.