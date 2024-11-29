Євробарометр: фінансову допомогу Україні підтримують 68% європейців, закупівлю зброї – 58%

76% європейців згодні з тим, що вторгнення Росії в Україну становить загрозу безпеці ЄС

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Більшість громадян Євросоюзу – 68% – згодні з наданням фінансової підтримки Україні, а 58% згодні з фінансуванням ЄС закупівлі та постачання військової техніки в Україну. Про це свідчать дані опитування Євробарометра, результати якого оприлюднила Єврокомісія.

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Шість із десяти європейців схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Майже дев'ять із десяти європейців (87%) згодні з наданням гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни.

71% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та окремих осіб.

Війна в Україні, як і раніше, вважається найважливішою проблемою на рівні ЄС (31%). За нею слідують імміграція з 28% та міжнародна ситуація з 22%. Водночас 76% респондентів погоджуються з тим, що вторгнення Росії в Україну становить загрозу безпеці ЄС.

Регулярне опитування Євробарометра (осінь 2024) проводилось у період з 10 жовтня до 5 листопада 2024 року у 27 державах-членах. Загалом було опитано 26 525 громадян ЄС. Інтерв'ю також проводилися у дев'яти країнах-кандидатах і потенційних країнах-кандидатах (усі, крім України) та Великій Британії.