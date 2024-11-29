Евробарометр: финансовую помощь Украине поддерживают 68% европейцев, закупку оружия – 58%

76% европейцев согласны с тем, что вторжение России в Украину представляет угрозу безопасности ЕС

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Большинство граждан Евросоюза – 68% – согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине, а 58% согласны с финансированием ЕС закупки и поставок военной техники в Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса Евробарометра, результаты которого публикует Еврокомиссия.

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Шесть из десяти европейцев одобряют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Почти девять из десяти европейцев (87%) согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны.

71% граждан ЕС поддерживают экономические санкции в отношении российского правительства, компаний и отдельных лиц.

Война в Украине по-прежнему считается самой важной проблемой на уровне ЕС (31%). За ней следуют иммиграция с 28% и международная ситуация с 22%. При этом 76% респондентов согласны с тем, что вторжение России в Украину представляет угрозу безопасности ЕС.

Регулярный опрос Евробарометра (осень 2024) проводился в период с 10 октября по 5 ноября 2024 года в 27 государствах-членах. В целом, были опрошены 26 525 граждан ЕС. Интервью также проводились в девяти странах-кандидатах и потенциальных странах-кандидатах (все, кроме Украины) и Великобритании.