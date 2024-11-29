Евробарометр: финансовую помощь Украине поддерживают 68% европейцев, закупку оружия – 58%
Большинство граждан Евросоюза – 68% – согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине, а 58% согласны с финансированием ЕС закупки и поставок военной техники в Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса Евробарометра, результаты которого публикует Еврокомиссия.
Шесть из десяти европейцев одобряют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Почти девять из десяти европейцев (87%) согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны.
71% граждан ЕС поддерживают экономические санкции в отношении российского правительства, компаний и отдельных лиц.
Война в Украине по-прежнему считается самой важной проблемой на уровне ЕС (31%). За ней следуют иммиграция с 28% и международная ситуация с 22%. При этом 76% респондентов согласны с тем, что вторжение России в Украину представляет угрозу безопасности ЕС.
- В декабре 2023 года опрос Евробарометра показал, что финансовую поддержку Украине одобряют 72% граждан Евросоюза, финансирование ЕС закупок и поставок военной техники в Украину – 60%.