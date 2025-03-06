Євродепутати просять короля Бельгії сприяти конфіскації 250 млрд євро активів РФ для України
Фото: Європарламент

Десятки європейських депутатів звернулися до короля Бельгії Філіпа з відкритим листом, у якому закликали його підтримати конфіскацію понад 250 млрд євро заморожених російських активів та передати їх Україні. Відповідний документ опублікував латвійський євродепутат Ріхардс Кольс.

У зверненні парламентарі зазначають, що Бельгія несе особливу відповідальність через те, що саме на її території, зокрема у фінансовій установі Euroclear, зберігається найбільша частина заморожених російських коштів. На думку підписантів, ці активи мають бути спрямовані на підтримку української оборони та відновлення країни.

"Щоденна бездіяльність дозволяє Росії отримувати вигоду з бельгійської обережності", – йдеться в листі. Автори наголошують, що міжнародне право передбачає можливість конфіскації активів агресора для компенсації збитків і відновлення зруйнованої інфраструктури. Як приклад наводяться випадки конфіскації активів Іраку та Лівії.

Парламентарі попереджають, що зараз єдність Європейського Союзу щодо санкційного тиску на Росію під загрозою, і саме Бельгія може продемонструвати лідерство у цьому питанні.

Після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, США та інші країни заборонили трансакції з російським Центробанком і Міністерством фінансів, заблокувавши $300-350 млрд суверенних російських активів. Заблоковані активи – це переважно європейські, американські та британські державні облігації. Переважна більшість цих активів зберігається в Euroclear – Центральному депозитарії цінних паперів, який базується в Бельгії, що робить Євросоюз ключовим гравцем у будь-якому плані використання російських активів.

Серед підписантів – впливові політики з Німеччини, Франції, Латвії, Чехії, Фінляндії, Естонії, Хорватії, Словаччини та України. Вони закликають бельгійську владу показати, що європейські принципи не є порожніми словами, а мають реальні наслідки.

"Перетворення заморожених активів на реальну допомогу стане чітким сигналом: російська агресія не буде винагороджена, а перемога України – у пріоритеті Європи", – йдеться в документі.

Довідка
Бельгійський декрет 1944 року надає королю право блокувати передавання активів за кордон, і зараз його розглядають як можливий механізм для утримання заморожених російських коштів у країні. Однак застосування закону може спричинити юридичні наслідки, зокрема судові позови з боку Росії. Бельгія раніше уникала таких кроків, побоюючись порушення міжнародних угод. Тому, хоча король має такі повноваження, їх реалізація потребує ретельного аналізу.
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