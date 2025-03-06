Євродепутати просять короля Бельгії сприяти конфіскації 250 млрд євро активів РФ для України
Десятки європейських депутатів звернулися до короля Бельгії Філіпа з відкритим листом, у якому закликали його підтримати конфіскацію понад 250 млрд євро заморожених російських активів та передати їх Україні. Відповідний документ опублікував латвійський євродепутат Ріхардс Кольс.
У зверненні парламентарі зазначають, що Бельгія несе особливу відповідальність через те, що саме на її території, зокрема у фінансовій установі Euroclear, зберігається найбільша частина заморожених російських коштів. На думку підписантів, ці активи мають бути спрямовані на підтримку української оборони та відновлення країни.
"Щоденна бездіяльність дозволяє Росії отримувати вигоду з бельгійської обережності", – йдеться в листі. Автори наголошують, що міжнародне право передбачає можливість конфіскації активів агресора для компенсації збитків і відновлення зруйнованої інфраструктури. Як приклад наводяться випадки конфіскації активів Іраку та Лівії.
Парламентарі попереджають, що зараз єдність Європейського Союзу щодо санкційного тиску на Росію під загрозою, і саме Бельгія може продемонструвати лідерство у цьому питанні.
Серед підписантів – впливові політики з Німеччини, Франції, Латвії, Чехії, Фінляндії, Естонії, Хорватії, Словаччини та України. Вони закликають бельгійську владу показати, що європейські принципи не є порожніми словами, а мають реальні наслідки.
"Перетворення заморожених активів на реальну допомогу стане чітким сигналом: російська агресія не буде винагороджена, а перемога України – у пріоритеті Європи", – йдеться в документі.
- У січні ЄС планував звернутися за допомогою до короля Бельгії, якщо Орбан ветує продовження санкцій проти РФ.