Євродепутати просять короля Бельгії сприяти конфіскації 250 млрд євро активів РФ для України

Фото: Європарламент

Десятки європейських депутатів звернулися до короля Бельгії Філіпа з відкритим листом, у якому закликали його підтримати конфіскацію понад 250 млрд євро заморожених російських активів та передати їх Україні. Відповідний документ опублікував латвійський євродепутат Ріхардс Кольс.

У зверненні парламентарі зазначають, що Бельгія несе особливу відповідальність через те, що саме на її території, зокрема у фінансовій установі Euroclear, зберігається найбільша частина заморожених російських коштів. На думку підписантів, ці активи мають бути спрямовані на підтримку української оборони та відновлення країни.

"Щоденна бездіяльність дозволяє Росії отримувати вигоду з бельгійської обережності", – йдеться в листі. Автори наголошують, що міжнародне право передбачає можливість конфіскації активів агресора для компенсації збитків і відновлення зруйнованої інфраструктури. Як приклад наводяться випадки конфіскації активів Іраку та Лівії.

Парламентарі попереджають, що зараз єдність Європейського Союзу щодо санкційного тиску на Росію під загрозою, і саме Бельгія може продемонструвати лідерство у цьому питанні.

Після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, США та інші країни заборонили трансакції з російським Центробанком і Міністерством фінансів, заблокувавши $300-350 млрд суверенних російських активів. Заблоковані активи – це переважно європейські, американські та британські державні облігації. Переважна більшість цих активів зберігається в Euroclear – Центральному депозитарії цінних паперів, який базується в Бельгії, що робить Євросоюз ключовим гравцем у будь-якому плані використання російських активів.

Серед підписантів – впливові політики з Німеччини, Франції, Латвії, Чехії, Фінляндії, Естонії, Хорватії, Словаччини та України. Вони закликають бельгійську владу показати, що європейські принципи не є порожніми словами, а мають реальні наслідки.

"Перетворення заморожених активів на реальну допомогу стане чітким сигналом: російська агресія не буде винагороджена, а перемога України – у пріоритеті Європи", – йдеться в документі.

Довідка Бельгійський декрет 1944 року надає королю право блокувати передавання активів за кордон, і зараз його розглядають як можливий механізм для утримання заморожених російських коштів у країні. Однак застосування закону може спричинити юридичні наслідки, зокрема судові позови з боку Росії. Бельгія раніше уникала таких кроків, побоюючись порушення міжнародних угод. Тому, хоча король має такі повноваження, їх реалізація потребує ретельного аналізу. Бельгійський декрет 1944 року надає королю право блокувати передавання активів за кордон, і зараз його розглядають як можливий механізм для утримання заморожених російських коштів у країні. Однак застосування закону може спричинити юридичні наслідки, зокрема судові позови з боку Росії. Бельгія раніше уникала таких кроків, побоюючись порушення міжнародних угод. Тому, хоча король має такі повноваження, їх реалізація потребує ретельного аналізу.