Евродепутаты просят короля Бельгии содействовать передаче €250 млрд активов РФ для Украины
Десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с открытым письмом, в котором призвали его поддержать конфискацию более 250 млрд евро замороженных российских активов и передать их Украине. Соответствующий документ опубликовал латвийский евродепутат Рихардс Кольс.
В обращении парламентарии отмечают, что Бельгия несет особую ответственность за то, что именно на ее территории, в том числе в финансовом учреждении Euroclear, хранится наибольшая часть замороженных российских средств. По мнению подписантов, эти активы должны быть направлены на поддержку украинской обороны и восстановление страны.
"Ежедневное бездействие позволяет России извлекать выгоду из бельгийской осторожности", – говорится в письме. Авторы отмечают, что международное право предусматривает возможность конфискации активов агрессора для компенсации ущерба и восстановления разрушенной инфраструктуры. В качестве примера приводятся случаи конфискации активов Ирака и Ливии.
Парламентарии предупреждают, что сейчас единство Европейского Союза по поводу санкционного давления на Россию под угрозой, и именно Бельгия может продемонстрировать лидерство в этом вопросе.
Среди подписантов – влиятельные политики из Германии, Франции, Латвии, Чехии, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словакии и Украины. Они призывают бельгийские власти показать, что европейские принципы не пустые слова, а имеют реальные последствия.
"Превращение замороженных активов в реальную помощь станет четким сигналом: российская агрессия не будет вознаграждена, а победа Украины – в приоритете Европы", – говорится в документе.
- В январе ЕС планировал обратиться за помощью к королю Бельгии, если Орбан ветирует продление санкций против РФ.