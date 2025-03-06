Евродепутаты просят короля Бельгии содействовать передаче €250 млрд активов РФ для Украины

Фото: Европарламент

Десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с открытым письмом, в котором призвали его поддержать конфискацию более 250 млрд евро замороженных российских активов и передать их Украине. Соответствующий документ опубликовал латвийский евродепутат Рихардс Кольс.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В обращении парламентарии отмечают, что Бельгия несет особую ответственность за то, что именно на ее территории, в том числе в финансовом учреждении Euroclear, хранится наибольшая часть замороженных российских средств. По мнению подписантов, эти активы должны быть направлены на поддержку украинской обороны и восстановление страны.

"Ежедневное бездействие позволяет России извлекать выгоду из бельгийской осторожности", – говорится в письме. Авторы отмечают, что международное право предусматривает возможность конфискации активов агрессора для компенсации ущерба и восстановления разрушенной инфраструктуры. В качестве примера приводятся случаи конфискации активов Ирака и Ливии.

Парламентарии предупреждают, что сейчас единство Европейского Союза по поводу санкционного давления на Россию под угрозой, и именно Бельгия может продемонстрировать лидерство в этом вопросе.

После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, США и другие страны запретили трансакции с российским Центробанком и Министерством финансов, заблокировав $300-350 млрд суверенных российских активов. Заблокированные активы – преимущественно европейские, американские и британские государственные облигации. Подавляющее большинство этих активов хранится в Euroclear – Центральном депозитарии ценных бумаг, базирующемся в Бельгии, что делает Евросоюз ключевым игроком в любом плане использования российских активов.

Среди подписантов – влиятельные политики из Германии, Франции, Латвии, Чехии, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словакии и Украины. Они призывают бельгийские власти показать, что европейские принципы не пустые слова, а имеют реальные последствия.

"Превращение замороженных активов в реальную помощь станет четким сигналом: российская агрессия не будет вознаграждена, а победа Украины – в приоритете Европы", – говорится в документе.

Справка Бельгийский декрет 1944 года предоставляет королю право блокировать передачу активов за границу, и сейчас он рассматривается как возможный механизм для задержания замороженных российских средств в стране. Однако применение закона может повлечь за собой юридические последствия, в частности судебные иски со стороны России. Бельгия раньше избегала таких шагов, опасаясь нарушения международных соглашений. Поэтому, хотя король имеет такие полномочия, их реализация нуждается в тщательном анализе. Бельгийский декрет 1944 года предоставляет королю право блокировать передачу активов за границу, и сейчас он рассматривается как возможный механизм для задержания замороженных российских средств в стране. Однако применение закона может повлечь за собой юридические последствия, в частности судебные иски со стороны России. Бельгия раньше избегала таких шагов, опасаясь нарушения международных соглашений. Поэтому, хотя король имеет такие полномочия, их реализация нуждается в тщательном анализе.