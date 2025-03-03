Єврооблігації України впали після публічної сварки Трампа та Зеленського

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Єврооблігації України в понеділок, 3 березня, різко впали після конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, пише Reuters.

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Найбільше подешевшали цінні папери з погашенням у 2035 році – їхня вартість впала на 3,632 цента, опустившись до 61,688 цента за долар. Це найнижчий рівень за останній місяць, свідчать дані Tradeweb.

Також під тиском опинилися українські ВВП-варанти, виплати за якими зростають у разі сильного економічного розвитку країни. Вони втратили понад 2 центи, знизившись до трохи більше ніж 80 центів.

Reuters вказує, що останнім часом український борг нагадує американські гірки. У середині лютого, коли Трамп назвав Зеленського "диктатором" і почав відновлювати відносини з Росією, українські облігації різко впали. Однак минулого тижня більшість із них відіграли частину втрат на сподіваннях щодо угоди про корисні копалини, яка могла б переконати президента США підтримати Україну у війні.

Цей оптимізм швидко згас після того, як у п’ятницю Зеленський достроково припинив свій візит до Вашингтона, під час якого мали підписати угоду.

"Для Європи, зокрема для України, геополітичні події останніх чотирьох тижнів не могли бути гіршими", — зазначив аналітик німецького Berenberg Bank Гольгер Шмідінг.

У неділю Зеленський зустрівся в Лондоні з європейськими лідерами, які погодилися розробити мирний план для України та представити його Вашингтону. Цей крок є критично важливим для того, щоб США могли надати гарантії безпеки, які Україна вважає необхідними для стримування Росії.

Зеленський після зустрічі сказав, що вірить у можливість відновлення відносин із Трампом і залишається відкритим до підписання угоди про мінеральні ресурси зі США.

"Після зустрічі відчувалася значна підтримка України, проте багато що залежить від залученості США", — зазначив у записці для клієнтів аналітик Deutsche Bank Джим Рід.