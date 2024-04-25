Європарламент підтримав заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 000 євро

Європарламент у боротьбі з відмиванням грошей схвалив ліміт готівкових платежів у 10 000 євро

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Європейський парламент ухвалив пакет законів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це повідомили на сайті Європарламенту.

Нові законопроєкти надають доступ до інформації про бенефіціарних власників і дають більше повноважень підрозділам фінансової розвідки (ПФР) для аналізу та виявлення випадків відмивання грошей і фінансування тероризму, а також призупинення підозрілих транзакцій.

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Реєстри включатимуть дані щонайменше за п’ять років.

З 2029 року професійні футбольні клуби будуть зобов'язані перевіряти особи своїх клієнтів, контролювати транзакції та повідомляти про будь-які підозрілі транзакції ПФР. Вони також досягли підвищеної пильності щодо надбагатих людей.

Нові закони передбачають посилені заходи перевірки особи клієнтів, після чого так звані зобов’язані особи (наприклад, банки, менеджери активів і криптоактивів чи агенти з нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність підрозділам фінансової розвідки та іншим компетентним органам.

Угода включає загальноєвропейський ліміт на великі готівкові платежі в розмірі 10 000 євро та заходи для забезпечення дотримання цільових фінансових санкцій і запобігання обходу санкцій.

Узгоджені положення, що є частиною пакета заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), повинні застосовуватись банками та іншими зобов'язаними особами для захисту внутрішнього ринку ЄС від відмивання грошей і фінансування тероризму.

Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством із боротьби з відмиванням грошей – Anti Money Laundering Authority (AMLA).

Щоб рішення стало законом, його ще має затвердити Рада ЄС.

Які обмеження діють в Україні

Відповідно до українського законодавства, українці можуть розраховуватися готівкою у розмірі до 50 000 гривень включно.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб'єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі до 50 000 гривень включно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 гривень включно.