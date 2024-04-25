Европарламент поддержал запрет наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро

Европарламент по борьбе с отмыванием денег одобрил лимит наличных платежей в 10 000 евро

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Европейский парламент принял пакет законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщили на сайте Европарламента.

Новые законопроекты предоставляют доступ к информации о бенефициарных владельцах и дают больше полномочий подразделениям финансовой разведки (ПФР) для анализа и выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостановки подозрительных транзакций.

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Реестры будут включать данные не менее пяти лет.

С 2029 года профессиональные футбольные клубы будут обязаны проверять личности своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных транзакциях ПФР. Они также достигли повышенной бдительности в отношении сверхбогатых людей.

Новые законы предусматривают усиленные меры проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности подразделениям финансовой разведки и другим компетентным органам.

Соглашение включает общеевропейский лимит на большие наличные платежи в размере 10 000 евро и меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций и предотвращению обхода санкций.

Согласованные положения, являющиеся частью пакета мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПИК/ФТ), должны применяться банками и другими обязанными лицами для защиты внутреннего рынка ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма.

Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег – Anti Money Laundering Authority (AMLA).

Чтобы решение стало законом, его еще должен утвердить Совет ЕС.

Какие ограничения действуют в Украине

Согласно украинскому законодательству, украинцы могут рассчитываться наличными в размере до 50 000 гривень включительно.

Физические лица имеют право осуществлять наличные расчеты:

1) с субъектами хозяйствования в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам – в размере до 50 000 гривень включительно.

Платежи на сумму, превышающую 50000 гривень, производятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета;

2) между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, в размере до 50 000 гривень включительно.