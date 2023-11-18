Юань вперше обігнав євро і став другою валютою в глобальному торговому фінансуванні

Юань вперше випередив євро і став другою за величиною світовою валютою, що використовується в глобальному торговому фінансуванні, що свідчить про зростання глобальних торгових амбіцій Китаю, повідомляє Reuters із посиланням на дані SWIFT.

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Частка китайської валюти в міжнародних платежах зросла з 4,82% у серпні 2023 року до 5,8% у вересні, що є максимальним показником за останні п'ять років, протягом яких ведеться статистика.

Долар, як і раніше, зберігає перше місце у торгових розрахунках: у вересні його частка зросла до 84,15% проти 83,95% місяцем раніше.

Євро займає третє місце за популярністю у міжнародних платежах. У вересні його частка знизилася до 5,43% із 6,43% у серпні.

Глобальні компанії активно вирушають на боргові ринки Китаю, випускаючи рекордні обсяги облігацій у юанях та отримуючи значні суми грошей у материкових банках Китаю. Це дозволяє їм скористатися низькими процентними ставками у юанях, тоді як вартість фінансування в інших країнах зростає. Компанії та банки привертають рекордні суми через облігації, випущені в юанях на материку та в Гонконгу.

Збільшення обсягів запозичень у китайських банках призвело до того, що юань випередив євро, ставши другою найвикористовуванішою світовою валютою у сфері торговельного фінансування.

Протягом 10 місяців 2023 року іноземні компанії, такі як BMW та Crédit Agricole, а також філії китайських фірм, залучили рекордні $17,3 млрд (125,5 млрд юанів) через так звані панда-бонди, що на 61% більше проти тому. Обсяги подібних запозичень у Гонконгу також досягли рекордних значень — 343 млрд юанів за вісім місяців, що на 62% перевищує показники минулого року.

Однак, зауважує агентство, глобалізацію юаня слід оцінювати з обережністю. Більшість капіталу отримують китайські філії міжнародних компаній, і понад половина "зовнішніх" запозичень становлять операції материкових компаній у Гонконгу. Крім того, інвестори з китайського ринку досі утримуються через страх перед геополітичною напруженістю та невизначеними перспективами зростання.