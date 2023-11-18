Юань впервые обогнал евро и стал второй валютой в глобальном торговом финансировании

Юань впервые опередил евро и стал второй по величине мировой валютой, используемой в глобальном торговом финансировании, что свидетельствует о росте глобальных торговых амбиций Китая, сообщает Reuters со ссылкой на данные SWIFT.

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Доля китайской валюты в международных платежах выросла с 4,82% в августе 2023 года до 5,8% в сентябре, что является максимальным показателем за последние пять лет, в течение которых ведется статистика.

Доллар по-прежнему сохраняет первое место в торговых расчетах: в сентябре его доля выросла до 84,15% по сравнению с 83,95% месяцем ранее.

Евро занимает третье место по популярности в международных платежах. В сентябре его доля снизилась до 5,43% с 6,43% в августе.

Глобальные компании активно отправляются на долговые рынки Китая, выпуская рекордные объемы облигаций в юанях и получая значительную сумму денег в материковых банках Китая. Это позволяет им воспользоваться низкими процентными ставками в юанях, в то время как стоимость финансирования в других странах растет. Компании и банки привлекают рекордные суммы из-за облигации, выпущенных в юанях на материке и Гонконге.

Увеличение объемов заимствований у китайских банков привело к тому, что юань опередил евро, став второй наиболее используемой мировой валютой в сфере торгового финансирования.

В течение 10 месяцев 2023 года иностранные компании, такие как BMW и Crédit Agricole, а также филиалы китайских фирм, привлекли рекордные $17,3 млрд (125,5 млрд юаней) из-за так называемых панда-бондов, что на 61% больше, чем год назад. Объемы подобных заимствований в Гонконге также достигли рекордных значений – 343 млрд юаней за восемь месяцев, что на 62% превышает показатели в прошлом году.

Однако, отмечает агентство, глобализацию юаня следует оценивать с осторожностью. Большинство капитала получают китайские филиалы международных компаний, и более половины "внешних" заимствований составляют операции материковых компаний в Гонконге. Кроме того, инвесторы с китайского рынка до сих пор удерживаются из-за страха перед геополитической напряженностью и неопределенными перспективами роста.