"Запити знизилися". Війна не погіршила оцінку українцями свого добробуту – КМІС
Падіння доходів українців під час війни практично не вплинуло на те, як вони оцінюють своє фінансове становище. Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології.
Нещодавнє опитування КМІС показало, що 64% українців зіткнулися зі зниженням доходу, а 27% унаслідок вторгнення втратили роботу, значна кількість втратили майно і житло.
Але це майже ніяк не вплинуло на самооцінку добробуту респондентів.
Частка людей, які оцінюють свій добробут на високому рівні, перед повномасштабним російським вторгненням становила 22%, після його початку знизилася до 16-17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.
Частка людей з "середнім" добробутом в період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була доволі стабільною на рівні 35-36%.
"Низький" або "дуже низький" добробут зараз мають 39% респондентів, тоді як перед вторгнення аналогічний показник становив 41%.
Соціологи пояснюють такий парадокс тим, що "запити людей під час війни суттєво знизилися і вони частіше задовольняються тим, що мають".
"Попри значне зниження рівня доходів і підвищення рівня безробіття, загальна самооцінка становища родини, як ми бачимо, залишається на такому ж рівні, як і до вторгнення", – заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
Він вважає, що це важливий прояв стійкості українців.
Опитування КМІС проводилося з 26 травня по 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, у ньому взяли участь 2013 респондентів з усіх вільних регіонів України. Ймовірна похибка – не більше 2,4%.
- Більшість українців незадоволені своїм доходом, вони одержують менш як 20 000 грн на місяць.
- 5 травня Нацбанк прогнозував, що зарплати зростатимуть у найближчі два роки.
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