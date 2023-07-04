"Запити знизилися". Війна не погіршила оцінку українцями свого добробуту – КМІС

Падіння доходів українців під час війни практично не вплинуло на те, як вони оцінюють своє фінансове становище. Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології.

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Нещодавнє опитування КМІС показало, що 64% українців зіткнулися зі зниженням доходу, а 27% унаслідок вторгнення втратили роботу, значна кількість втратили майно і житло.

Але це майже ніяк не вплинуло на самооцінку добробуту респондентів.

Частка людей, які оцінюють свій добробут на високому рівні, перед повномасштабним російським вторгненням становила 22%, після його початку знизилася до 16-17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.

Частка людей з "середнім" добробутом в період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була доволі стабільною на рівні 35-36%.

"Низький" або "дуже низький" добробут зараз мають 39% респондентів, тоді як перед вторгнення аналогічний показник становив 41%.

Соціологи пояснюють такий парадокс тим, що "запити людей під час війни суттєво знизилися і вони частіше задовольняються тим, що мають".

"Попри значне зниження рівня доходів і підвищення рівня безробіття, загальна самооцінка становища родини, як ми бачимо, залишається на такому ж рівні, як і до вторгнення", – заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він вважає, що це важливий прояв стійкості українців.

Опитування КМІС проводилося з 26 травня по 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, у ньому взяли участь 2013 респондентів з усіх вільних регіонів України. Ймовірна похибка – не більше 2,4%.