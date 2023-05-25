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Більшість українців незадоволені своїм доходом: одержують менш як 20 000 грн на місяць — опитування

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 14:52
Більшість українців незадоволені своїм доходом: одержують менш як 20 000 грн на місяць — опитування - Фото
Фото: depositphotos.com

Більшість українців – 85% – вважають свій рівень доходу недостатнім, лише 13% – достатнім і 2% – більшим за достатній. Водночас 76% українців одержують менше ніж 20 000 грн на місяць, зокрема 53% – менше ніж 10 000 грн, йдеться у щорічному опитуванні "Барометр якості життя", яке проведено Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) разом з дослідницькою компанією Gradus Research.

Серед українських підприємців 38% вважають свій дохід недостатнім для якісного життя, 52% називають дохід достатнім, а 10% – більшим ніж достатнім. Водночас 80% опитаної бізнес-аудиторії заробляють понад 20 000 грн на місяць.

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Поточним місцем роботи задоволені 34% українців та 69% бізнес-аудиторії, у той час як певну незадоволеність самореалізацією мають 33% українців та 12% підприємців.

Основними чинниками, які утримують українців на поточному місці роботи, є дружня атмосфера в колективі, комфортні та безпечні умови праці, налагоджені стосунки з керівником, можливість працювати віддалено та кар'єрна перспектива.

Загалом 30% громадян позитивно оцінюють свій досвід життя в Україні, задовільно оцінюють 39%, решта 31% – незадовільно. Найкращі оцінки дає молода аудиторія від 16 до 25 років та мешканці Києва.

Серед бізнес-аудиторії переважають оптимісти: 44% задоволені своїм життям, 35% вважають його задовільним і 21% – незадоволені.

Барометр щастя в Україні – щорічне опитування, яке проводить ЄБА з 2018 року. У 2022 році опитування не проводилося через повномасштабне російське вторгнення в Україну. У 2023 році стартувало оновлене опитування. Аудиторія дослідження: загальна аудиторія (1091 особа) – чоловіки та жінки віком 16-60 років, які проживають у містах з населенням понад 50 000 (крім Донецької, Луганської та Херсонської областей); бізнес-аудиторія (359 осіб) – співробітники членських компаній ЄБА, незалежно від місця перебування. Опитування проводилося з 1 до 4 травня 2023 року серед загальної аудиторії та з 7 квітня до 15 травня 2023 року серед бізнес-аудиторії.
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Роман Бриль
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