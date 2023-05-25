Більшість українців незадоволені своїм доходом: одержують менш як 20 000 грн на місяць — опитування
Більшість українців – 85% – вважають свій рівень доходу недостатнім, лише 13% – достатнім і 2% – більшим за достатній. Водночас 76% українців одержують менше ніж 20 000 грн на місяць, зокрема 53% – менше ніж 10 000 грн, йдеться у щорічному опитуванні "Барометр якості життя", яке проведено Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) разом з дослідницькою компанією Gradus Research.
Серед українських підприємців 38% вважають свій дохід недостатнім для якісного життя, 52% називають дохід достатнім, а 10% – більшим ніж достатнім. Водночас 80% опитаної бізнес-аудиторії заробляють понад 20 000 грн на місяць.
Поточним місцем роботи задоволені 34% українців та 69% бізнес-аудиторії, у той час як певну незадоволеність самореалізацією мають 33% українців та 12% підприємців.
Основними чинниками, які утримують українців на поточному місці роботи, є дружня атмосфера в колективі, комфортні та безпечні умови праці, налагоджені стосунки з керівником, можливість працювати віддалено та кар'єрна перспектива.
Загалом 30% громадян позитивно оцінюють свій досвід життя в Україні, задовільно оцінюють 39%, решта 31% – незадовільно. Найкращі оцінки дає молода аудиторія від 16 до 25 років та мешканці Києва.
Серед бізнес-аудиторії переважають оптимісти: 44% задоволені своїм життям, 35% вважають його задовільним і 21% – незадоволені.
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