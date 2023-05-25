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Большинство украинцев недовольны своим доходом: получают менее 20 000 грн в месяц — опрос

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25.05.2023, 14:52
Большинство украинцев недовольны своим доходом: получают менее 20 000 грн в месяц — опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Большинство украинцев – 85% – считают свой уровень дохода недостаточным, только 13% – достаточным и 2% – больше достаточного. При этом  76% украинцев получают менее 20 000 грн в месяц, в том числе 53% – менее 10 000 грн, говорится в ежегодном опросе "Барометр качества жизни", который провели Европейская Бизнес Ассоциации (ЕБА) вместе с исследовательской компанией Gradus Research.   

Среди украинских предпринимателей 38% считают свой доход недостаточным для качественной жизни, 52% называют доход достаточным, а 10% – больше достаточного. При этом 80% опрошенной бизнес-аудитории зарабатывают более 20 000 грн в месяц. 

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Нынешним местом работы удовлетворены 34% украинцев и 69% бизнес-аудитории, в то время как определенное недовольство самореализацией имеют 33% украинцев и 12% предпринимателей. 

Основными факторами, удерживающими украинцев на нынешнем месте работы, являются дружеская атмосфера в коллективе, комфортные и безопасные условия труда, налаженные отношения с руководителем, возможность работать удаленно и карьерная перспектива. 

В целом 30% граждан положительно оценивают свой опыт жизни в Украине,  удовлетворительно оценивают 39%, остальные 31% – неудовлетворительно. Лучшие оценки дает молодая аудитория от 16 до 25 лет и жители Киева. 

Среди бизнес-аудитории преобладают оптимисты: 44% удовлетворены своей жизнью, 35% считают ее удовлетворительной и 21% – недовольны.  

Барометр счастья в Украине – ежегодный опрос, проводимый ЕБА с 2018 года. В 2022 году опрос не проводился из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. В 2023 году стартовал обновленный опрос. Аудитория исследования: общая аудитория (1091 человек) – мужчины и женщины в возрасте 16-60 лет, проживающие в городах с населением более 50 000 (кроме Донецкой, Луганской и Херсонской областей ); бизнес-аудитория (359 человек) – сотрудники членских компаний ЕБА, независимо от места пребывания. Опрос проводился с 1 по 4 мая 2023 среди общей аудитории и с 7 апреля по 15 мая 2023 среди бизнес-аудитории. 
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Роман Брыль
зарплатыдоходыкачество жизниопрос еба
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