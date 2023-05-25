Большинство украинцев недовольны своим доходом: получают менее 20 000 грн в месяц — опрос
Большинство украинцев – 85% – считают свой уровень дохода недостаточным, только 13% – достаточным и 2% – больше достаточного. При этом 76% украинцев получают менее 20 000 грн в месяц, в том числе 53% – менее 10 000 грн, говорится в ежегодном опросе "Барометр качества жизни", который провели Европейская Бизнес Ассоциации (ЕБА) вместе с исследовательской компанией Gradus Research.
Среди украинских предпринимателей 38% считают свой доход недостаточным для качественной жизни, 52% называют доход достаточным, а 10% – больше достаточного. При этом 80% опрошенной бизнес-аудитории зарабатывают более 20 000 грн в месяц.
Нынешним местом работы удовлетворены 34% украинцев и 69% бизнес-аудитории, в то время как определенное недовольство самореализацией имеют 33% украинцев и 12% предпринимателей.
Основными факторами, удерживающими украинцев на нынешнем месте работы, являются дружеская атмосфера в коллективе, комфортные и безопасные условия труда, налаженные отношения с руководителем, возможность работать удаленно и карьерная перспектива.
В целом 30% граждан положительно оценивают свой опыт жизни в Украине, удовлетворительно оценивают 39%, остальные 31% – неудовлетворительно. Лучшие оценки дает молодая аудитория от 16 до 25 лет и жители Киева.
Среди бизнес-аудитории преобладают оптимисты: 44% удовлетворены своей жизнью, 35% считают ее удовлетворительной и 21% – недовольны.
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