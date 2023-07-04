"Запросы снизились". Война не ухудшила оценку украинцами своего благосостояния – КМИС
Падение доходов украинцев во время войны практически не отразилось на том, как они оценивают свое финансовое положение. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии.
Но это почти никак не отразилось на самооценке благосостояния респондентов.
Доля людей, оценивающих свое благосостояние на высоком уровне, перед полномасштабным российским вторжением составляла 22%, после его начала снизилась до 16-17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.
Доля людей со "средним" благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35-36%.
"Низкое" или "очень низкое" благосостояние сейчас имеют 39% респондентов, тогда как перед вторжением аналогичный показатель составил 41%.
Социологи объясняют такой парадокс тем, что "запросы людей во время войны существенно снизились и они чаще довольствуются тем, что у них есть".
"Несмотря на значительное снижение уровня доходов и повышение уровня безработицы, общая самооценка положения семьи, как мы видим, остается на таком же уровне, как и до вторжения", – заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
Он считает, что это проявление стойкости украинцев.
Опрос КМИС проводился с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера, в нем приняли участие 2013 респондентов из всех свободных регионов Украины. Вероятная погрешность – не более 2,4%.
- Большинство украинцев недовольны своим доходом, они получают менее 20 000 грн в месяц.
- 5 мая Нацбанк прогнозировал, что зарплаты будут расти в ближайшие два года.
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