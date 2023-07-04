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"Запросы снизились". Война не ухудшила оценку украинцами своего благосостояния – КМИС

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 11:43
Фото: unsplash.com

Падение доходов украинцев во время войны практически не отразилось на том, как они оценивают свое финансовое положение. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии.

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Недавний опрос КМИС показал, что 64% украинцев столкнулись со снижением дохода, а 27% по причине вторжения утратили работу, значительное количество потеряли имущество и жилье.

Но это почти никак не отразилось на самооценке благосостояния респондентов.

Доля людей, оценивающих свое благосостояние на высоком уровне, перед полномасштабным российским вторжением составляла 22%, после его начала снизилась до 16-17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.

Доля людей со "средним" благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35-36%.

"Низкое" или "очень низкое" благосостояние сейчас имеют 39% респондентов, тогда как перед вторжением аналогичный показатель составил 41%.

Социологи объясняют такой парадокс тем, что "запросы людей во время войны существенно снизились и они чаще довольствуются тем, что у них есть".

"Несмотря на значительное снижение уровня доходов и повышение уровня безработицы, общая самооценка положения семьи, как мы видим, остается на таком же уровне, как и до вторжения", – заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Он считает, что это проявление стойкости украинцев.

Опрос КМИС проводился с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера, в нем приняли участие 2013 респондентов из всех свободных регионов Украины. Вероятная погрешность – не более 2,4%.

Андрей Водяный
опроскмисдоходы населения
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