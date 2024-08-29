"Зростання цін лякає". У Росії прискорилася продуктова інфляція

У серпні зростання цін на їжу у РФ "йде широким фронтом"

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У Росії прискорилася продуктова інфляція. За даними Росстату, за останній тиждень (20-26 серпня) на 0,5-1% подорожчали вершкове масло та соняшникова олія, молоко, ковбаси, свинина, чорний хліб.

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У річному вираженні індекс цін на продовольчі товари становив близько 10%, проти 9,85% тижнем раніше.

На кінець липня річне зростання цін на хліб і молоко встановило рекорд із січня й лютого 2023 року – 11,2% та 10,7%, відповідно. Від початку серпня їхня вартість зросла ще на 1,2% і 1,3%, зазначає The Moskow Times.

"Характер зростання цін на їжу дедалі більше лякає", – прокоментував дані про тижневу інфляцію Telegram-канал MMI (його створив директор департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії Кирило Тремасов).

Зростання цін на їжу "йде широким фронтом": свинина, молочні продукти, олія, хліб.

"Явних ознак уповільнення інфляції ми не бачимо, а тому не відкидали б можливості подальшого підвищення ставки на засіданні ЦБ 13 вересня", – зазначають аналітики.