Нацбанк оштрафував найбільшого страховика життя в Україні

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк застосував заходи впливу до ПрАТ "МетЛайф" – найбільшого в Україні страховика життя. Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки, повідомила пресслужба регулятора.

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Штраф у розмірі 5,287 млн грн накладено на МетЛайф за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

За порушення правил складання та подання звітності до центробанку компанія має сплатити ще 2,84 млн грн штрафу.

Регулятор наголошує, що МетЛайф зобов’язаний сплатити штрафи протягом місяця з дня набрання чинності рішення, а до 13 червня 2025 року – усунути виявлені порушення та вжити заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушень.

МетЛайф – лідер на ринку страхування життя України. Обсяг страхових премій компанії у 2024 році становив 2,79 млрд грн, частка за обсягом страхових премій – 50%.

ПрАТ "МетЛайф" входить до складу провідної світової корпорації MetLife, в Україні працює з 2002 року. Основні напрямки бізнесу – накопичувальне страхування життя, страхування від нещасних випадків і критичних захворювань, корпоративне страхування та банкострахування.