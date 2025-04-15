Нацбанк оштрафовал крупнейшего страховщика жизни в Украине

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк применил меры влияния к ЧАО "МетЛайф" – крупнейшему в Украине страховщику жизни. Решение было принято по результатам плановой инспекционной проверки, сообщила пресс-служба регулятора.

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Штраф в размере 5,287 млн грн наложен на МетЛайф за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

За нарушение правил составления и представления отчетности в центробанк компания должна оплатить еще 2,84 млн грн штрафа.

Регулятор отмечает, что МетЛайф обязан уплатить штрафы в течение месяца со дня вступления решения в силу, а до 13 июня 2025 года – устранить выявленные нарушения и принять меры для устранения причин и условий, способствовавших совершению нарушений.

МетЛайф – лидер на рынке страхования жизни Украины. Объем страховых премий компании в 2024 году составил 2,79 млрд грн, доля по объему страховых премий – 50%.

ЧАО "МетЛайф" входит в состав ведущей мировой корпорации MetLife, в Украине работает с 2002 года. Основные направления бизнеса – накопительное страхование жизни, страхование от несчастных случаев и критических заболеваний, корпоративное страхование и банкострахование.