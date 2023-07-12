НБУ анулював ліцензії страховій компанії "Київська Русь": причина

Національний банк 11 липня вирішив анулювати ліцензії страховій компанії "Київська Русь". Про це йдеться на сайті регулятора.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Компанію покарали за неподання звітності за 2022 рук.

На початку травня НБУ повідомив, що СК "Київська Русь" не подала звітність за перше півріччя 2022 року та за 2022 рік, актуарний звіт за 2022 рік, звіт про корпоративне управління та інформацію щодо ключових ризиків, а також результати проведеного стрес-тестування за 2022 рік.

Їй дали місяць на усунення порушень, але компанія цього так і не зробила.

Тому з 11 липня її ліцензії на надання фінансових послуг відкликано.

Розмір страхових платежів ПрАТ "СК "Київська Русь" за 9 місяців 2022 року становив 85,4 млн грн, із них 76,9 млн грн – передано в перестрахування. Виплати протягом зазначеного періоду страховик не здійснював.

Компанія має трьох акціонерів: Дмитро Венецький (30%), Юлія Волобуєва (30%) та Тетяна Альпєріна (40%).