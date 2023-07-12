НБУ аннулировал лицензии СК "Киевская Русь": причина

Национальный банк 11 июля решил аннулировать лицензию страховой компании "Киевская Русь". Об этом говорится на сайте регулятора.

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Компанию наказали за непредставление отчетности за 2022 рук.



В начале мая НБУ сообщил, что СК "Киевская Русь" не подала отчетность за первое полугодие 2022 года и за 2022 год, актуарный отчет за 2022 год, отчет о корпоративном управлении и информации о ключевых рисках, а также результаты проведенного стресс-тестирования за 2022 год.

Ей дали месяц на устранение нарушений, но компания этого так и не сделала.

Поэтому с 11 июля ее лицензии на предоставление финансовых услуг отозваны.

Размер страховых платежей ЧАО "СК "Киевская Русь" за 9 месяцев 2022 года составил 85,4 млн грн, из них 76,9 млн грн – передано в перестрахование. Выплаты в течение указанного периода страховщик не производил.

Компания имеет трех акционеров: Дмитрий Венецкий (30%), Юлия Волобуева (30%) и Татьяна Альперина (40%).