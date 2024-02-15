Поліси автоцивілки подорожчають після реформи – Гетманцев

Фото: facebook.com/d.getmancev

Оновлений закон про автострахування потягне за собою підвищення вартості страхового поліса. Але він дозволить впровадити в Україні європейські підходи до формування страхових полісів та отримати дієвий механізм відшкодування страхових виплат. Про це голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев сказав у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Напевно, підвищення відбудеться. Замість вартості одного повного бака на рік доведеться сплачувати вартість двох. Але навіщо сплачувати вартість навіть одного літра за фактично бездіяльний механізм? Сьогодні люди роками не можуть отримати компенсацію за ОСЦПВ, ходять по судах, врешті отримують копійки, якщо взагалі отримують. Людям дійсно потрібен такий інститут? Переконаний – ні!", – зазначив народний депутат.

Законопроєкт про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (№8300) пропонує поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених у країнах Європейського Союзу.

Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, – 160 000 грн на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію.

Упродовж двох років після введення закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Крім того, законопроєктом передбачено:

→ швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів);

→ пряме врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

→ розширення застосування європротоколів – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції;

→ запровадження порядку розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу, та поширення дії страхового покриття на пасажирів транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду;

→ зменшення строку розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів з дня подання заяви про здійснення страхової виплати та встановлення вичерпного переліку документів, необхідних для отримання страхової виплати та підстав для відмови у здійсненні такої виплати.

"Це класна якісна реформа автоцивілки для людей", – резюмував Гетманцев.