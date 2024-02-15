Полисы автогражданки подорожают после реформы – Гетманцев

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Обновленный закон об автостраховании повлечет за собой повышение стоимости страхового полиса. Но он позволит ввести в Украине европейские подходы к формированию страховых полисов и получить действенный механизм возмещения страховых выплат. Об этом глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Наверное, повышение произойдет. Вместо стоимости одного полного бака в год придется платить стоимость двух. Но зачем платить стоимость даже одного литра за фактически не действующий механизм? Сегодня люди годами не могут получить компенсацию по ОСАГО, ходят по судам, наконец получают копейки, если вообще получают. Людям действительно нужен такой институт? Убежден – нет!", – отметил народный депутат.

Законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (№8300) предлагает постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальные размеры страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского Союза.

Сейчас лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 000 грн на одного потерпевшего, независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших – 160 000 грн на одного потерпевшего, но не более 800 000 грн один страховой случай.

В течение двух лет после введения закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до 1 млн грн на одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай независимо от количества потерпевших, а за вред, нанесенный имуществу потерпевших, – до 2 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

Кроме того, законопроект предусматривает:

→ быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней);

→ прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;

→ расширение применения европротоколов – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции;

→ введение порядка расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере, необходимом для восстановления транспортного средства, и распространения действия страхового покрытия на пассажиров транспортного средства, повлекшего дорожно-транспортное происшествие;

→ уменьшение срока рассмотрения заявления об осуществлении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня подачи заявления об осуществлении страховой выплаты и установлении исчерпывающего перечня документов, необходимых для получения страховой выплаты и оснований отказа в осуществлении такой выплаты.

"Это классная качественная реформа автогражданки для людей", – резюмировал Гетманцев.