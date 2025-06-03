Білл Гейтс віддасть більшу частину своїх статків на медицину та освіту в Африці

Гейтс інвестує мільярди у сфери охорони здоров'я та освіти в Африці протягом 20 років

Фото: Білл Гейтс / EPA / Gian Ehrenzeller

Засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що протягом наступних 20 років більшу частину своїх статків витратить на покращення послуг у сфері охорони здоров'я та освіти в Африці. Про це пише BBC.

"Нещодавно я взяв на себе зобов'язання, що моє багатство буде роздано протягом наступних 20 років. Більша частина цих коштів буде витрачена на те, щоб допомогти вам розв'язати проблеми тут, в Африці", – зазначив Гейтс.

Американський бізнесмен додав, що "розкриваючи людський потенціал через охорону здоров'я та освіту, кожна країна Африки повинна стати на шлях до процвітання".

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Під час виступу в столиці Ефіопії Аддис-Абебі він також закликав молодих африканських новаторів подумати про створення штучного інтелекту, який міг би допомогти у розвитку медичних послуг.

Гейтс навів приклад Руанди, де вже застосовують ШІ для виявлення ризикових вагітностей за допомогою ультразвукової діагностики.

Минулого місяця Гейтс оголосив, що планує віддати 99% своїх статків, які можуть сягнути $200 млрд, до 2045 року. До того часу його благодійна організація Bill & Melinda Gates Foundation припинить свою діяльність.

"Люди багато чого скажуть про мене, коли я помру, але я твердо вирішив, що "він помер багатим" не буде одним із них", – наголосив Гейтс.

Фонд Гейтса заявив, що має три пріоритети: покласти край смертям матерів і немовлят, забезпечити, щоб наступне покоління росло, не страждаючи від смертельних інфекційних хвороб, і вивести мільйони людей із бідності.