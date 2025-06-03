Билл Гейтс отдаст большую часть своего состояния на медицину и образование в Африке

Гейтс инвестирует миллиарды в сферы здравоохранения и образования в Африке в течение 20 лет

Фото: Билл Гейтс / EPA / Gian Ehrenzeller

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в течение следующих 20 лет большую часть своего состояния потратит на улучшение услуг в сфере здравоохранения и образования в Африке. Об этом пишет BBC.

"Недавно я взял на себя обязательство, что мое богатство будет роздано в течение следующих 20 лет. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам решить проблемы здесь, в Африке", – отметил Гейтс.

Американский бизнесмен добавил, что "раскрывая человеческий потенциал через здравоохранение и образование, каждая страна Африки должна стать на путь процветания".

Читайте также Искусственный интеллект: революционная технология и новое оружие автократов и террористов

Выступая в столице Эфиопии Аддис-Абеби, он также призвал молодых африканских новаторов подумать о создании искусственного интеллекта, который мог бы помочь в развитии медицинских услуг.

Гейтс привел пример Руанды, где уже применяют ИИ для выявления рисковых беременностей с помощью ультразвуковой диагностики.

В прошлом месяце Гейтс объявил, что планирует отдать 99% своего состояния, которое может достичь $200 млрд, до 2045 года. К тому времени его благотворительная организация Bill & Melinda Gates Foundation прекратит свою деятельность.

"Люди многое скажут обо мне, когда я умру, но я твердо решил, что "он умер богатым" не будет одним из них", – подчеркнул Гейтс.

Фонд Гейтса заявил, что имеет три приоритета: покончить со смертью матерей и младенцев, обеспечить, чтобы следующее поколение росло, не страдая от смертельных инфекционных болезней, и вывести миллионы людей из бедности.