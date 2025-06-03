Билл Гейтс отдаст большую часть своего состояния на медицину и образование в Африке
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в течение следующих 20 лет большую часть своего состояния потратит на улучшение услуг в сфере здравоохранения и образования в Африке. Об этом пишет BBC.
"Недавно я взял на себя обязательство, что мое богатство будет роздано в течение следующих 20 лет. Большая часть этих средств будет потрачена на то, чтобы помочь вам решить проблемы здесь, в Африке", – отметил Гейтс.
Американский бизнесмен добавил, что "раскрывая человеческий потенциал через здравоохранение и образование, каждая страна Африки должна стать на путь процветания".
Выступая в столице Эфиопии Аддис-Абеби, он также призвал молодых африканских новаторов подумать о создании искусственного интеллекта, который мог бы помочь в развитии медицинских услуг.
Гейтс привел пример Руанды, где уже применяют ИИ для выявления рисковых беременностей с помощью ультразвуковой диагностики.
В прошлом месяце Гейтс объявил, что планирует отдать 99% своего состояния, которое может достичь $200 млрд, до 2045 года. К тому времени его благотворительная организация Bill & Melinda Gates Foundation прекратит свою деятельность.
"Люди многое скажут обо мне, когда я умру, но я твердо решил, что "он умер богатым" не будет одним из них", – подчеркнул Гейтс.
Фонд Гейтса заявил, что имеет три приоритета: покончить со смертью матерей и младенцев, обеспечить, чтобы следующее поколение росло, не страдая от смертельных инфекционных болезней, и вывести миллионы людей из бедности.
- Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что планирует раздать $200 млрд через свой благотворительный фонд до 2045 года, обвинив самого богатого человека мира Илона Маска в "убийстве беднейших детей планеты" из-за сокращения бюджета США на внешнюю помощь.