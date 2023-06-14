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Британія та ЄС не можуть домовитися куди підуть $2,9 млрд від продажу "Челсі" Абрамовича

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 11:48
Британія та ЄС не можуть домовитися куди підуть $2,9 млрд від продажу
Абрамович. Фото: ЕРА

У Великій Британії та Європейському Союзі виникли розбіжності щодо того, як використати $2,9 млрд після продажу російським олігархом під санкціями Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі". Про це пише The Telegraph

За інформацією джерел, коли Абрамович продав клуб майже 13 місяців тому, угодою передбачалося, що гроші будуть спрямовані на допомогу жертвам війни в Україні, а також на підтримку довгострокових робіт з відновлення. Однак кошти залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії через консультації між британським урядом та ЄС.

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ЄС наполягає на тому, щоб гроші були витрачені безпосередньо на відбудову України, а не на тих, хто постраждав від війни. Незалежний фонд, створений Майком Пенроузом, колишнім виконавчим директором Unicef у Великій Британії, не розуміє позиції уряду щодо цього питання. Фонд готовий розпочати роботу відразу після отримання коштів, оскільки гуманітарна криза в Україні загострилася після затоплення Каховської ГЕС Росією.

Видання звернулося до уряду для пояснення затримок, але там відмовилися назвати ЄС причиною.

"Ми хочемо, щоб Україна якнайшвидше відчула користь від цих грошей, особливо з урахуванням недавньої руйнації Каховської греблі, але ми маємо захистити цілісність нашого санкційного режиму", – сказало джерело.

Представник уряду додала: "Доходи від продажу футбольного клубу "Челсі" заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, а незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу грошей на гуманітарні цілі в Україні. Потім потрібно буде подати заявку на отримання ліцензії, щоб переказати кошти у фонд".

  • Абрамович під тиском санкцій продав Челсі за $2,9 млрд консорціуму інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Белі у травні минулого року. Гроші від продажу клубу призначалися для благодійного фонду підтримки гуманітарних проєктів для України.
  • Уряд Великої Британії після продажу клубу заявив, що гроші зберігатимуться на рахунку в британському банку. Також заявлялося, що Велика Британія співпрацюватиме з Єврокомісією та Португалією, громадянином якої є Абрамович, щоб забезпечити дотримання санкцій та визначити призначення коштів.

Наталія Софієнко
роман абрамовиччелсіпідтримка україни
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