CNBC: Заможні люди світу масово вивозять золото в Сінгапур через страх перед кризами

Через глобальні ризики заможні люди вивозять золото в Сінгапур і переходять на фізичні зливки

Фото: The Reserve

У відповідь на економічну та геополітичну нестабільність все більше заможних людей з усього світу вивозять своє золото в безпечні сховища за кордоном. Зокрема, одним із найпопулярніших напрямків є Сінгапур. Про це пише CNBC.

Неподалік від аеропорту Сінгапуру розташоване шестиповерхове сховище під назвою The Reserve, оздоблене оніксом і захищене надсучасною системою безпеки. У ньому зберігається золото і срібло на суму близько $1,5 млрд.

Із січня до квітня 2025 року попит на зберігання дорогоцінних металів у цьому сховищі зріс на 88% проти аналогічного періоду 2024-го. Продаж злитків золота та срібла зріс на 200%.

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За словами засновника сховища Грегора Грегерсена, 90% нових клієнтів – з-за меж Сінгапуру. Люди бояться нестабільності, тарифів, економічних криз і тому все частіше шукають безпечні місця для зберігання своїх активів.

"Ідея розміщення фізичного металу в безпечній юрисдикції, такій як Сінгапур, зі сторонами, яким вони можуть довіряти, стає великою тенденцією сьогодні", – зазначив Грегерсен.

Останніми місяцями ціни на золото стрімко зростали, причому ціни на злитки досягали рекордних максимумів поспіль.

Частково цьому сприяла привабливість золота як безпечної гавані в умовах волатильності, спричиненої торговельною напруженістю між США та Китаєм і масовим розпродажем американських активів у квітні.

Хоча ціни на золото нещодавно знизилися після того, як апетит інвесторів до ризику покращився внаслідок послаблення торгової напруженості між двома економічними наддержавами, деякі оглядачі ринку все ще вважають, що вони можуть піднятися до $5000 за унцію наступного року.

Спотові ціни на золото зараз торгуються на рівні $3346,32 за унцію, що є близьким до історичних рівнів.

За словами Грегерсена, заможні люди також все частіше віддають перевагу фізичним зливкам золота замість паперових, бо вони не хочуть мати стільки ризиків, пов'язаних із контрагентами та геополітичними ризиками.

Хоча зберігання та володіння фізичним золотом не є повністю вільним від цінового впливу, воно обмежує вплив певних ризиків, які несе в собі паперове золото.

Аналітики називають Сінгапур "Женевою Сходу": це політично та економічно стабільна держава з високим рівнем безпеки.

Окрім того, Сінгапур – це транзитний хаб. Тобто тут зручно не лише зберігати, але й перевозити чи забирати золото. Це робить його особливо привабливим для заможних клієнтів з усього світу.

Конкурентом Сінгапуру залишається Дубай, проте, за словами аналітиків, там процеси зберігання можуть бути занадто бюрократичними.