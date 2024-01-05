Індійський магнат Адані знову став найбагатшою людиною Азії. Закрили всі розслідування
Індійський мільярдер Гаутам Адані повернув собі перше місце в рейтингу найбагатших людей Азії зі статками $97,6 млрд. Про це пише агентство Bloomberg.
Адані відібрав лідерство в іншого індуса Мукеша Амбані, чиї статки оцінюються в $97 млрд.
За день статки Адані зросли на $7,7 млрд після того, як Верховний суд Індії ухвалив припинити всі справи щодо мільярдера, які були порушені минулого року після скандального розслідування американської компанії Hindenburg Research.
В опублікованому звіті розслідувачів вказувалося на численні зловживання в компаніях магната.
Після публікації звіту акції компаній Адані обвалилися, і він втратив за два дні $45 млрд.
Загалом Adani Group втратила понад $150 млрд ринкової вартості минулого року і витратила місяці на те, щоб повернути інвесторів, кредиторів, погасити борги та пом'якшити побоювання регуляторів.
Гаутаму Адані 61 рік. У 80-ті він покинув коледж заради торгівлі алмазами в Мумбаї. Згодом він почав торгувати вугіллям, скуповував акції морських портів. Його конгломерат розширився до аеропортів, дата-центрів, ЗМІ та "зеленої" енергетики.
Адані обіцяв інвестувати $100 млрд у свої енергокомпанії, щоб вийти у світові лідери з виробництва відновлюваної енергії.
- У 2023 році в Україні залишилося лише два мільярдери.