Индийский магнат Адани снова стал самым богатым человеком Азии. Закрыли все расследования

Гаутам Адани (Фото: ЕРА)

Индийский миллиардер Гаутам Адани вернул себе первое место в рейтинге самых богатых людей Азии с состоянием $97,6 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Адани отобрал лидерство у другого индуса Мукеша Амбани, чье состояние оцениваться в $97 млрд.

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За день состояние Адани выросло на $7,7 млрд после того, как Верховный суд Индии постановил прекратить все дела в отношении миллиардера, которые были возбуждены в прошлом году после скандального расследования американской компании Hindenburg Research.

В опубликованном отчете расследователей указывалось на многочисленные злоупотребления в компаниях магната.

После публикации отчета акции компаний Адани обвалились и он потерял за два дня $45 млрд.

В целом Adani Group потеряла более $150 млрд рыночной стоимости в прошлом году и потратила месяцы на то, чтобы вернуть инвесторов, кредиторов, погасить долги и смягчить опасения регуляторов.

Гаутаму Адани 61 год. В 80-х он бросил колледж ради торговли алмазами в Мумбаи. Впоследствии он начал торговать углем, скупал акции морских портов. Его конгломерат расширился до аэропортов, дата-центров, СМИ и "зеленой" энергетики.

Адани обещал инвестировать $100 млрд в свои энергокомпании, чтобы выйти в мировые лидеры по производству возобновляемой энергии.

В 2023 году в Украине осталось только два миллиардера.

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