Марк Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі. Збільшив статки на $78 млрд

Статки Цукерберга зростають завдяки акціям Meta, які подорожчали на 72% з початку року

Фото: Tasos Katopodis/EPA

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг випередив Джеффа Безоса і Бернара Арно й піднявся на другу позицію в рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaire Index з особистим статками у $211 млрд. Про це пише CNN.

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З початку 2024 року статки Цукерберга зросли на $78,1 млрд, за останні 12 місяців — на $82,6 млрд.

Статки Цукерберга зростають завдяки акціям Meta, які подорожчали на 72% з початку року до рекордних $595.

Meta керує популярними соціальними мережами Facebook, Instagram і Threads, а також застосунком для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp.

Виступаючи 25 вересня на заході Meta Connect 2024, Цукерберг заявив, що Meta AI має всі шанси стати найпопулярнішим помічником у світі.

"У нас майже 500 мільйонів активних користувачів на місяць, і ми ще навіть не запустилися в деяких великих країнах", – сказав Цукерберг, маючи на увазі країни Європейського Союзу.

Цукерберг не єдиний технологічний магнат, статки якого різко зросли цього року. Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, й Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, у 2024 році збільшили свої статки на $63,5 млрд і $55,9 млрд відповідно.

Найбагатшою людиною у світі залишається Ілон Маск зі статками у $263 млрд.

10 найбагатших мільярдерів (Джерело: Bloomberg Billionaire Index)