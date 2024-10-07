Марк Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі. Збільшив статки на $78 млрд
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг випередив Джеффа Безоса і Бернара Арно й піднявся на другу позицію в рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaire Index з особистим статками у $211 млрд. Про це пише CNN.
З початку 2024 року статки Цукерберга зросли на $78,1 млрд, за останні 12 місяців — на $82,6 млрд.
Статки Цукерберга зростають завдяки акціям Meta, які подорожчали на 72% з початку року до рекордних $595.
Meta керує популярними соціальними мережами Facebook, Instagram і Threads, а також застосунком для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp.
Виступаючи 25 вересня на заході Meta Connect 2024, Цукерберг заявив, що Meta AI має всі шанси стати найпопулярнішим помічником у світі.
"У нас майже 500 мільйонів активних користувачів на місяць, і ми ще навіть не запустилися в деяких великих країнах", – сказав Цукерберг, маючи на увазі країни Європейського Союзу.
Цукерберг не єдиний технологічний магнат, статки якого різко зросли цього року. Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, й Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, у 2024 році збільшили свої статки на $63,5 млрд і $55,9 млрд відповідно.
Найбагатшою людиною у світі залишається Ілон Маск зі статками у $263 млрд.
- У першій половині 2024 року Бернар Арно втратив найбільше грошей серед мільярдерів.
- 14 серпня Цукерберг поставив пам'ятник своїй дружині.